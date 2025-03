Rückstand gedreht: Celle ringt Schlusslicht nieder

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Der Tabellenletzte unterstrich nämlich, dass er besser ist, als es die lediglich 16 eingesammelten Punkte aussagen. Nach 34 Minuten ging der im Hinspiel schon siegreiche Gast durch Michel Haberecht sogar in Führung. Doch der MTV behielt die Ruhe und kam im zweiten Abschnitt stärker auf. Ayhan Cantor gelang in Minute 56 der Ausgleich. Keine 180 Sekunden darauf ließ Maximilian Wede das 2:1 folgen. Der Doppelschlag brachte schließlich die enorm wertvollen drei Punkte. Der Vorsprung wurde nämlich mit Glück und Geschick über die Ziellinie transportiert.

Durch den zweiten Sieg am Stück rückt der MTV Eintracht Celle auf den elften Platz vor. Zugleich wuchs der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Zähler an. Der nächste große Schritt zum Klassenerhalt soll in einer Woche beim abstiegsgefährdeten 1. FC Germania Egestorf-Langreder vollzogen werden.

Mehr Informationen zur Oberliga Niedersachsen