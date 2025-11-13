Rückstand gedreht

Weidenhausen, das erneut mit schmalem Kader antrat, begann mutig und wurde früh belohnt: Nach einer Ecke von Henrik Peter traf Abwehrchef Thomas Hammer per Fallrückzieher sehenswert zur 1:0-Führung (17.). Doch Baunatal fand die passende Antwort – Silvio Babic vollendete nur fünf Minuten später einen schnellen Angriff zum 1:1-Ausgleich (22.). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte besaßen die Gäste mehrere Eckbälle in Folge, während Baunatal erst kurz vor der Pause wieder gefährlicher wurde.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren zunehmend die Kontrolle, taten sich gegen kompakt verteidigende Weidenhäuser jedoch lange schwer. Die größte Gelegenheit auf den erneuten Rückstand vereitelte KSV-Keeper Lukas Berger bei einem indirekten Freistoß von Christian Steinmetz. Erst in der Schlussviertelstunde kippte die Partie endgültig zugunsten der Baunataler: Serkan Karakoc traf aus der Distanz (76.), ehe Aram Kahraman per Foulelfmeter (82.) den Endstand herstellte.

Während Baunatal mit dem Sieg auf Platz sieben springt und zu Hause weiter ungeschlagen ist, verpasste der SV Weidenhausen nach ordentlicher Leistung einen möglichen Punktgewinn. Für die Mannschaft von Trainer Dennis Schanze war es die zehnte Saisonniederlage – trotz erneutem kämpferischen Auftritt und zwischenzeitlicher Führung.