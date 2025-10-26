Rückstand der Upfer Buam auf den Spitzenreiter wächst weiter an

Rückschlag im Meisterschaftsrennen: Die Upfer Buam mussten sich im Verfolgerduell dem TSV Oberalting 1:2 geschlagen geben. Und der Trainer sah Rot.

Unterpfaffenhofen - Einen herben Dämpfer im Meisterschaftsrennen musste der SC Unterpfaffenhofen hinnehmen. Die Upfer Buam unterlagen zum Abschluss der Hinrunde im Verfolgerduell dem TSV Oberalting mit 1:2 (0:1). Während die Aubachtaler bis auf einen Punkt heranrückten, beträgt Unterpfaffenhofens Rückstand zu Spitzenreiter TSV Moorenweis bereits sechs Zähler.

Die Treffer für die Hausherren fielen fünf Minuten vor und fünf Minuten nach der Pause. War SCU-Schlussmann Florian Böhme beim 1:0 durch Ben Dotterweich ohne Abwehrchance, machte der 21-Jährige beim 2:0 durch Dotterweich nicht die allerglücklichste Figur. Trainer Andreas Zorn hätte sich bei der Flanke ein energischeres Eingreifen von Böhme gewünscht. Vor der Oberaltinger Führung sah Zorn sein Team grundsätzlich gut im Spiel. „Wir hatten aber auch zu wenig klare Abschlüsse.“ Defensiv habe man aber auch nichts zugelassen.

Schon am Dienstag geht es weiter

Zumindest zeigten sich die Oberaltinger sehr effizient. „Eine Chance, ein Tor“, meinte Zorn über die Offensivbemühungen des TSV. Eine als Flanke gedachte Hereingabe von Kevin Jurinek schlug hinter dem Oberaltings Keeper ein. Mehr gelang den Upfer Buam auf dem schwer bespielbaren Boden allerdings nicht mehr.

Großartig Zeit zum Grämen haben die Upfer Buam nicht. Bereits am Dienstag, 19.30 Uhr, empfängt der SCU im Sparkassenpokal den Ligarivalen FC Aich. An Allerheiligen geht’s dann zum FC Deisenhofen III. Dann wird Andreas Zorn allerdings nur von der Tribüne aus zusehen dürfen. Denn in der Schlussphase sah der 46-Jährige von Referee Sebastian Meyer die Rote Karte. Nach Ansicht des Unparteiischen stoppte Zorn einen Ball innerhalb des Spielfelds