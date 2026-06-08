Rückspiel-Sieg reicht nicht – SC Unterpfaffenhofen verpasst Aufstieg

Aller Kampf hat nichts geholfen: Der SC Unterpfaffenhofen (rote Trikots) schaffte die Wende gegen Lenggries nicht. – Foto: Walter Weiss

Der SC Unterpfaffenhofen hat den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Nach der 0:2-Hinspielniederlage reichte der 1:0-Sieg im Rückspiel gegen den Lenggrieser SC nicht.

Der SC Unterpfaffenhofen hat den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Nach der 0:2-Hinspielniederlage war der 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Lenggrieser SC im Rückspiel letztlich zu wenig. Für die Kicker aus dem Oberland geht es in der 2. Runde gegen den Müchner Releganten SV München-West weiter.

Im Unterpfaffenhofener Lager herrschte nach dem verpassten Weiterkommen eine gewisse Enttäuschung. „Wir haben alles reingehauen. Hinten raus sind uns etwas die Körner ausgegangen“, sagte Cheftrainer Andreas Zorn. „Heute hat uns die Breite im Kader gefehlt.“ So standen teilweise AH-Spieler oder Rekonvaleszenten für den SCU auf dem Platz. Das erste Fazit, unmittelbar nach Schlusspfiff, fiel dennoch positiv aus. „Wir gehen zufrieden in die Sommerpause“, sagte Zorn. „Unser Ziel war es, einen ernsthaften Anspruch in Unterpfaffenhofen leben zu können. Das war vor der Saison nicht ganz klar.“

Neuer Anlauf im nächsten Spieljahr

Lange Zeit war auch der Direktaufstieg möglich, letztlich sicherte sich diesen der TSV Moorenweis. „Der Weg, den wir gehen, ist richtig. In der kommenden Saison wollen wir dann angreifen. Das Ziel wird dann die Bezirksliga sein.“ Gegen Lenggries zeigten die Upfer Buam eine engagierte Leistung. Die mit einem Zwei-Tore-Vorsprung und einer gewaltigen Fanschar angereisten Gäste überließen in der ersten Halbzeit dem SCU das Spielfeld. Doch die konnten damit zunächst nicht viel anfangen.

Am gefährlichsten hätte es durch ruhende Bälle werden können. Doch Konrad Wanderer setzte den 20-Meter-Freistoß weit über das Tor (13.). Eine Freistoßflanke von Nick Kapfer segelte an Freund und Feind vorbei ins Toraus (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Maximilian Stubbe (Erpfting) drückte der reaktivierte Korbinian Meßner das Spielgerät mit Gefühl über die Torlinie.

Der Zorn-Elf war das Bemühen um einem weiteren Treffer nicht abzusprechen, doch es fehlte an der Zielstrebigkeit. Mitten in der Drangphase der zweiten Spielhälfte schwächsten sich die Upfer Buam selbst, als Nick Kapfer für zehn Minuten auf die Strafbank musste. In Überzahl waren die Lenggrieser zwar dominanter, brachten aber auch keinen echten Torschuss zu stande. In der Schlussphase versuchte es die Hausherren dann mit der Brechstange – ohne Erfolg.