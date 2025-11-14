Rückspiel gegen den FC Kosova: Gelegenheit zur Revanche

Ein Gegner, der selten Fehler macht und kaum Punkte liegen lässt

„Wir haben ihnen damals über große Teile des Spiels komplett den Schneid abgekauft“, erinnert Trainer Dario Casola an das Duell im Oktober, in dem seine Mannschaft den Tabellenführer spielerisch dominierte, klar mehr Chancen besaß und erst in der 90. Minute durch einen Abstauber nach einem Freistoß den entscheidenden Gegentreffer kassierte. „Kosova macht aus ganz wenig sehr viel – und wir damals leider aus sehr viel viel zu wenig.“

Die Zahlen sprechen weiterhin für den FC Kosova: kaum Gegentore, enorme offensive Durchschlagskraft und Einzelspieler, die ein Spiel jederzeit individuell entscheiden können. Gleichzeitig zeigte das Hinspiel, dass jene Dominanz brüchig wird, wenn Neuhadern Tempo, Mut und Klarheit im Ballbesitz auf den Platz bringt.

„Wir haben gesehen, dass wir sie fußballerisch nicht nur ärgern können – wir waren besser. Das wissen wir, das wissen sie auch“, so Casola. Gerade deshalb gilt das Rückspiel als Chance, die „vergebenen Punkte der Hinrunde“ emotional zu korrigieren.

Lehren aus dem Hinspiel geben Aufgaben fürs Rückspiel

Die Botschaft des Trainerteams ist klar:

Die Leistung wiederholen, die Chancenverwertung verbessern.

Im Hinspiel scheiterte Neuhadern mehrfach freistehend am Keeper oder am eigenen Abschluss. Auch die defensive Konsequenz bis in die Schlussminuten muss stimmen – Kosova bestraft jede Unachtsamkeit.

„Wenn wir im letzten Drittel entschiedener agieren, verändert sich dieses Spiel komplett“, so Casola rückblickend. „Wir müssen das Selbstvertrauen aus unserer Spielanlage in Tore umsetzen.“

Neuhadern will diesmal das Ende selbst bestimmen

Im Rückspiel soll nun exakt das passieren:

Von Beginn an mutig, stabil im Umschaltverhalten, und im Abschluss mit mehr Überzeugung.

„Wir wollen kein Spiel verwalten. Wir wollen es bestimmen“, sagt Casola. „Kosova ist Tabellenführer, ja – aber wir sind ein Team, das jeden schlagen kann, wenn wir unsere Qualität zu 100 Prozent abrufen.“

Der Trainer betont zudem, dass man „aus jedem schweren Spiel der letzten Wochen viel gelernt“ habe und die Entwicklung der Mannschaft trotz der jüngsten Ergebnisse positiv sei.

Revanche mit Substanz statt Emotion

Auch wenn die Niederlage im Hinspiel schmerzte, ist die Motivation fürs Rückspiel nicht nur emotionaler Natur. Vielmehr geht es darum, die eigene Struktur weiter zu festigen und in einem Topspiel zu beweisen, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.

„Wir müssen ihnen wieder die Lust am Spiel nehmen – so wie im Hinspiel. Mit Intensität, Pressing und klarer spielerischer Linie“, erklärt Casola.

Der Rahmen ist gesetzt:

Ein Tabellenführer, ein Herausforderer mit Ambitionen und ein erstes Duell, das noch immer nachhallt.

Neuhadern weiß, dass es im Rückspiel nicht nur um Punkte geht, sondern um eine Richtungsaussage.

„Wir haben gezeigt, was wir können. Jetzt müssen wir es über 90 Minuten zu Ende spielen“, fasst Casola zusammen.

Das Rückspiel bietet die perfekte Bühne dafür.