– Foto: Manni Hermes

Rückspiel als Revanche: Meppen II empfängt Heeslingen zum Nachholspiel Fünf Spiele, ein Ziel: Starke Saison mit einem starken Endspurt krönen. Mit einem Sieg kann der SVM-Nachwuchs in der Tabelle vorbeiziehen

Am Gründonnerstag empfängt die U23 des SV Meppen im Waldstadion bei Union Meppen den Heeslinger SC zum Nachholspiel des 24. Spieltags in der Oberliga Niedersachsen. Anstoß ist um 20 Uhr. Für die Mannschaft von Trainer Tobias Bartels ist es der Auftakt in die letzten fünf Spiele einer intensiven Saison – und gleichzeitig eine Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung.

Das Hinspiel in Heeslingen hatte der SVM-Nachwuchs deutlich mit 2:5 verloren. Es war eine der schwächeren Vorstellungen in einer ansonsten stabilen Saison. Seither hat sich das Team gefangen, in der Tabelle auf Rang neun gearbeitet und könnte mit einem Sieg nun am Heeslinger SC vorbeiziehen. Die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg liegen mit 41 Punkten knapp vor den Emsländern (40) und verfügen mit 55 Treffern über die zweitbeste Offensive der Liga. Gestern, 20:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II Heeslinger SC Heeslingen 3 2