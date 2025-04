Rückschlag zur Unzeit! SV Atlas unterliegt Verden

Von Beginn an war zu spüren, dass die Delmenhorster unter den Belastungen der vergangenen Wochen litten. Das sonst so aggressive Pressing blieb aus, das Spiel wirkte in vielen Phasen zäh und energielos. Verden 04 erkannte die Schwäche schnell und agierte clever: Statt lange Ballstafetten zu riskieren, setzte der FCV auf einfache, lange Pässe hinter die Abwehrreihe. Mehrfach entwischte Jonas Austermann der Delmenhorster Defensive – noch vor der Pause hätte Verden höher führen können.

Der späte Foulelfmeter, den Tom Trebin in der vierten Minute der Nachspielzeit sicher verwandelte, war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Trotz der Enttäuschung zeigten die Atlas-Fans Größe: Sie spendeten Applaus und honorierten die Gesamtleistung der vergangenen Wochen, die den Verein vom Tabellenkeller bis auf Platz drei geführt hatte.

Fazit:

Der SV Atlas Delmenhorst hat die Quittung für eine extrem kräftezehrende Phase erhalten. Sieben Spiele in dreieinhalb Wochen hinterlassen Spuren – körperlich wie mental. Der Rückschlag gegen Verden 04 ist daher erklärbar und sollte im Gesamtkontext nicht überbewertet werden. Entscheidend wird sein, wie das Team diesen Dämpfer verarbeitet. Schon am Sonntag wartet die nächste Herausforderung bei USI Lupo Martini Wolfsburg – eine Partie, in der Atlas zeigen kann, dass es aus Fehlern die richtigen Schlüsse zieht und im Aufstiegsrennen weiterhin ein Wörtchen mitreden will.