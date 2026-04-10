Rückschlag vor Showdown - Gispersleben ohne Top-Stürmer nach Artern

Der VfB ist wieder mittendrin im Abstiegsrennen, auch weil die Abwehr um Robin Hurtig zurück zu alter Stärke fand. – Foto: Sebastian Harbke

Während die Gastgeber zuletzt wieder Hoffnung geschöpft haben, steht Gispersleben nach dem verlorenen Kellerduell gegen Großrudestedt unter besonderem Druck. Ein weiterer Rückschlag könnte die Situation nochmals deutlich verschärfen.

Das zeigte sich auch zuletzt: ein spätes 3:3 gegen Siemerode nach Rückstand und ein souveränes 3:0 gegen Dingelstädt am Ostersamstag. Ganz durch ist das Thema Klassenerhalt aber noch lange nicht. Beyer warnt trotz der positiven Entwicklung davor, von einer echten Kehrtwende zu sprechen – auch, weil im schlimmsten Fall gleich mehrere Teams den Gang nach unten antreten müssen.

In Artern blickt man auf eine schwierige Hinrunde zurück, in der vor allem zwei unnötig verlorene Spiele nach klaren Führungen lange nachwirkten. „Das waren nicht nur sechs fehlende Punkte, sondern hat auch an der Psyche gekratzt“, beschreibt Vereinschef Lars Beyer die damalige Situation. Mittlerweile ist jedoch ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Als Wendepunkt gilt der leidenschaftliche Sieg in Großengottern, als der VfB mit stark dezimiertem Kader und in Unterzahl über sich hinauswuchs. Seitdem wirkt das Team stabiler, die Defensive gefestigter und der Wille wieder deutlich sichtbar.

Gleichzeitig richtet der Vorsitzende den Blick aber auch nach vorne: Langfristig sieht er durchaus das Potenzial, den Verein wieder stabil in der Landesklasse zu etablieren. Voraussetzung sei, dass die Mannschaft die richtige Einstellung beibehält, junge Spieler weiter integriert werden und punktuell Verstärkungen hinzukommen. Der Anspruch, dauerhaft auf diesem Niveau zu spielen, ist in Artern also weiterhin vorhanden – auch wenn aktuell der Abstiegskampf alle Aufmerksamkeit bindet.

Gispersleben reist mit Sorgen, aber klarem Plan

Beim TSV Motor Gispersleben ist die Ausgangslage ähnlich angespannt, allerdings erschweren personelle Probleme die Vorbereitung. Trainer Martin Hagenbring muss neben urlaubsbedingten Ausfällen auch den verletzten Kossi Jules Afokpene ersetzen, der nach einer Operation im Gesichtsbereich fehlt. Trotzdem ist die Marschroute eindeutig. Hagenbring macht klar, dass man sich der Bedeutung bewusst ist: Es gehe erneut um „ein 6-Punkte-Spiel“. Entscheidend werde sein, defensiv diszipliniert zu agieren und die eigenen Chancen deutlich konsequenter zu nutzen als in den vergangenen Partien.

Unterstützung soll aus der zweiten Mannschaft kommen, um die Ausfälle zu kompensieren – ein Faktor, der in so einem intensiven Spiel eine wichtige Rolle spielen könnte. Ein Blick auf die bisherigen direkten Duelle zeigt zudem: Zwischen beiden Teams ging es meist - bis auf das Hinspiel, welches der TSV mit 3:0 gewann - eng und torreich zu. So spricht vieles dafür, dass auch dieses Spiel bis zum Schluss offen bleibt.

Am Ende läuft alles auf die eine Frage hinaus: Wer hält dem Druck stand? Artern hat den leichten Rückenwind, Gispersleben den unbedingten Willen zur Reaktion. Die Antwort gibt es auf dem Platz – und sie könnte im Abstiegskampf noch lange nachhallen.