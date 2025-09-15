Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Müssen weiter an uns arbeiten“: Obersäckingen um Nico Visconti (li.) gab gegen Bad Säckingen (mit Michael Robert) eine 3:1-Führung aus der Hand. – Foto: Gerd Gründl
Rückschlag rüttelt den FC 08 Bad Säckingen beim SV Obersäckingen wach
In der Fußball-Kreisliga A Ost trennen sich Aufsteiger SV Obersäckingen und der FC 08 Bad Säckingen remis.
Der FC Bergalingen geht gegen die Spvgg. Wutöschingen unerwartet klar mit 0:4 unter.
Im Lokalduell beim SV Obersäckingen vertrat Felix Forstmeyer den urlaubenden Cheftrainer des FC 08 Bad Säckingen, Rainer Müller, an der Seitenlinie – und musste erleben, wie seine Mannschaft bereits nach sieben Minuten durch Lamin Kanteh in Rückstand geriet. "Wir waren am Anfang nicht ganz wach, haben ein frühes Gegentor und rasch das 0:2 kassiert", berichtete Forstmeyer. "Wir brauchen wohl immer einen Rückschlag, um aufzuwachen und Gas zu geben." Lediglich eine Minute benötigten die Gäste zum Anschlusstreffer.