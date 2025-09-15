 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
„Müssen weiter an uns arbeiten“: Obersäckingen um Nico Visconti (li.) gab gegen Bad Säckingen (mit Michael Robert) eine 3:1-Führung aus der Hand. – Foto: Gerd Gründl

Rückschlag rüttelt den FC 08 Bad Säckingen beim SV Obersäckingen wach

In der Fußball-Kreisliga A Ost trennen sich Aufsteiger SV Obersäckingen und der FC 08 Bad Säckingen remis.

Der FC Bergalingen geht gegen die Spvgg. Wutöschingen unerwartet klar mit 0:4 unter.

Im Lokalduell beim SV Obersäckingen vertrat Felix Forstmeyer den urlaubenden Cheftrainer des FC 08 Bad Säckingen, Rainer Müller, an der Seitenlinie – und musste erleben, wie seine Mannschaft bereits nach sieben Minuten durch Lamin Kanteh in Rückstand geriet. "Wir waren am Anfang nicht ganz wach, haben ein frühes Gegentor und rasch das 0:2 kassiert", berichtete Forstmeyer. "Wir brauchen wohl immer einen Rückschlag, um aufzuwachen und Gas zu geben." Lediglich eine Minute benötigten die Gäste zum Anschlusstreffer.

Jürg Schmidt (BZ)Autor