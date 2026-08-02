Rückschlag in der Nachspielzeit: Hallescher FC verpassten ersten Sieg

Vor 8942 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion lieferten sich der HFC und der FC Rot-Weiß Erfurt am Sonntag ein umkämpftes Duell. In diesem konnten die Hausherren den ersten Wirkungstreffer absetzen: Nach einem Eckball köpfte Niclas Stierlin in der 75. Minute zur umjubelten Führung ein.

Diese konnten die Saalestädter aber nicht bis zum Ende halten. Nachdem kurz zuvor Torhüter Luca Bendel in höchster Not für den HFC gerettet hatte (83.), war es in der Nachspielzeit geschehen. Nach starker Vorarbeit von Benjika Caciel, der sich im Strafraum durchgetankt hat, musste Nathan Claxton nur noch den Fuß reinhalten (90.+1). Stierlin (90.+3) und Erfurts Stanislav Fehler (90.+5) hatten danach noch die Chancen auf den Siegtreffer, konnten diese allerdings nicht nutzen.

So stehen die Hallenser nach zwei Spielen bei zwei 1:1-Unentschieden und damit zunächst auf Tabellenplatz zwölf. Die Erfurter, die zum Saisonstart mit 4:1 gegen den BFC Dynamo gewonnen hatten, ordnen sich mit vier Zählern auf dem geteilten dritten Rang ein.