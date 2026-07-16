Rückschlag im vierten Test: VfV 06 unterliegt Germania Bleckenstedt

Nach zwei deutlichen Erfolgen gegen MTV Wolfenbüttel und Lupo Martini Wolfsburg sowie einer ordentlichen Vorstellung beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg II hat der VfV Borussia 06 Hildesheim in der Saisonvorbereitung einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Landesligist Germania Bleckenstedt verlor die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar im Friedrich-Ebert-Stadion mit 0:2.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Jan Philip Meinhardt mit 1:0 in Führung. Der Landesligist verteidigte den Vorsprung konsequent und ließ den VfV 06 nur selten zu klaren Torchancen kommen. Zur Pause lag die Domstadtelf trotz größerer Spielanteile mit einem Treffer zurück.
Auch nach dem Seitenwechsel bemühte sich Hildesheim um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch keine entscheidenden Lösungen. Stattdessen sorgte Thomas Sonntag in der 76. Minute mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung.
Nach den überzeugenden Auftritten gegen MTV Wolfenbüttel (6:0) und Lupo Martini Wolfsburg (5:1) sowie der engagierten Leistung bei der 0:2-Niederlage gegen den Regionalligisten 1. FC Magdeburg II setzte es damit den ersten Rückschlag gegen einen klassentieferen Gegner.
Für Trainer Ridha Kitar dürfte die Partie dennoch wichtige Erkenntnisse geliefert haben. In der laufenden Vorbereitung stehen weiterhin die Abstimmung innerhalb des neu zusammengestellten Kaders sowie das Einspielen der zahlreichen Neuzugänge und Nachwuchsspieler im Mittelpunkt. Bis zum Pflichtspielauftakt bleibt der Domstadtelf noch Zeit, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zu ziehen und die Abläufe weiter zu verbessern.