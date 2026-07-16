Rückschlag im vierten Test: VfV 06 unterliegt Germania Bleckenstedt

– Foto: Kevin Gehring

Nach zwei deutlichen Erfolgen gegen MTV Wolfenbüttel und Lupo Martini Wolfsburg sowie einer ordentlichen Vorstellung beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg II hat der VfV Borussia 06 Hildesheim in der Saisonvorbereitung einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Landesligist Germania Bleckenstedt verlor die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar im Friedrich-Ebert-Stadion mit 0:2.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Jan Philip Meinhardt mit 1:0 in Führung. Der Landesligist verteidigte den Vorsprung konsequent und ließ den VfV 06 nur selten zu klaren Torchancen kommen. Zur Pause lag die Domstadtelf trotz größerer Spielanteile mit einem Treffer zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel bemühte sich Hildesheim um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch keine entscheidenden Lösungen. Stattdessen sorgte Thomas Sonntag in der 76. Minute mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung.