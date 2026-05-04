Rückschlag im Titelrennen

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover kassiert im Heimspiel gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg eine deutliche Niederlage und bleibt vorerst Tabellenführer. Die Gäste nutzen ihre Chancen konsequent und rücken näher an die Spitzengruppe heran.

Bereits in der vierten Minute brachte Konrad Dirk Mohrig die Gäste in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später glich Adriano Tarakaj zum 1:1 aus (6.).

Der Auftakt war turbulent, das Ergebnis am Ende eindeutig. Die SG 74 Hannover hat ihr Heimspiel gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg mit 1:4 verloren und dabei früh die Kontrolle aus der Hand gegeben.

Noch vor der Pause stellte Louis Trollmann mit dem Treffer zum 1:2 (28.) die Führung für Engelbostel-Schulenburg wieder her. Nach dem Seitenwechsel baute Louis Trollmann den Vorsprung auf 3:1 aus (53.), ehe Ben Lucca Reuse nur wenig später den Endstand markierte (55.).

Für die SG 74 Hannover bleibt die Niederlage auch mit Blick auf die Tabelle folgenreich. Mit 60 Punkten steht das Team zwar weiterhin auf Rang eins, hat jedoch zwei Spiele mehr absolviert als SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, das mit 59 Punkten dicht dahinter liegt und am Dienstag, den 05.05., noch ein Nachholspiel bestreiten wird.

Der MTV Engelbostel-Schulenburg verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 48 Punkte und festigt seinen Platz im oberen Tabellendrittel.

SG 74 Hannover – MTV Engelbostel-Schulenburg 1:4

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Ruben Calderon Mateos, Hendrik Vahlbruch (57. Linus Stellan Weiler), Julien Maurice Dela Bursi, Adriano Tarakaj, Maik-Carsten Geisler (70. Melvin Bresso), Finn Hartmann (80. Marvin Bartz), Jannik Wolters, Marvin Toleikis, Mio Bela Teubner, Aaron-Finn Diehm - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

MTV Engelbostel-Schulenburg: Deniz Arslan, Eric Lauer (73. Eric Groß), Francesco Rizzo, Elvis Peqi, Haris Ramovic, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler (85. Elias Klar), Maurice Weiß (50. Ben Lucca Reuse), Niklas Kirstein, Louis Trollmann (90. Markus Will), Can-Tuncay Schwedt (80. Luigi Rizzo) - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Julius Lempfer

Tore: 0:1 Konrad Dirk Mohrig (4.), 1:1 Adriano Tarakaj (6.), 1:2 Louis Trollmann (28.), 1:3 Louis Trollmann (53.), 1:4 Ben Lucca Reuse (55.)