Rückschlag im Titelkampf Im Derby gegen Schlusslicht Lagerlechfeld gelingt Bobingen wieder kein Tor +++ Königsbrunn gibt den Sieg her +++ Langerringen geht gegen Wiggensbach unter +++ Mering schlägt kurz vor Schluss doppelt zu und ist wieder Erster +++ Kaufering setzt sich auch mit zehn Mann durch von Bernhard Meitner · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser

Filip Marjanovic (links) wurde immer wieder vom Lagerlechfelder Alexander Kergel ausgebremst. – Foto: Hieronymus Schneider

Der TSV Bobingen verpasste es mit einem mageren 0:0 gegen den Tabellenletzten SpVgg Lagerlechfeld, sich einen Vorsprung vor dem Konkurrenten VfL Kaufering im Rennen um die Meisterschaft zu verschaffen. Die Kauferinger mühten sich zu einem knappen 1:0-Heimsieg über den Tabellenelften TSV Legau. Auch der FC Königsbrunn hat die Chance vergeben, sich deutlicher vom Relegationsplatz 13 abzusetzen. Gegen den Abstiegskandidaten TV Weitnau vergaben die Brunnenstädter, allerdings in Unterzahl, eine 3:1-Führung und mussten sich mit einem Punkt begnügen. Die SpVgg Langerringen erlebte im Heimspiel gegen den FC Wiggensbach wieder einen derben Rückschlag und verlor hoch mit 1:6. Die Erfolgsserie des VfL Kaufering geht weiter. Gegen den TSV Legau gewann die Truppe von Trainer Alex Wagner mit 1:0.

Wie schon in den vergangenen Heimspielen tat sich der TSV Bobingen gegen eine defensiv eingestellte Mannschaft sehr schwer. Die Lagerlechfelder wollten die Fehler bei den vier Gegentoren im Abstiegsderby gegen Langerringen vermeiden und standen diesmal kompakt in der Verteidigung. Die Platzherren hatten ihre stärkste Phase in den ersten 25 Minuten. Als der Führungstreffer nur noch eine Frage der Zeit schien, ließ aber der Druck der Bobinger nach und so fiel es der SpVgg leichter, ihren Strafraum zu verteidigen. Die besten Chancen der Bobinger kamen bei einem Dribbling von Jannick Piller an der Grundlinie und einem Schuss von Florian Kohler zustande, den Pachera zur Ecke abwehrte. Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler, der sich in der 70, Minute einwechselte, sagte: „Dieser Punkt tut gut für die Seele, auch wenn wir damit den Abstieg nicht mehr verhindern können. Wir hatten keine Abwehrspieler mehr und da haben unsere Stürmer gut verteidigt.“ Bobingens Trainer Dimitri Peil trauerte den Chancen in der Anfangsphase nach. „Da hätten wir das Spiel entscheiden müssen, danach wurden wir auch wegen des Pokalspiels am Mittwoch immer müder und auch die Einwechslungen haben zu wenig gebracht. Nun müssen wir das Ergebnis abhaken und weitermachen“, sagte Peil zuversichtlich. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Beim Gastspiel in Egg erwischten die Kneippstädter einen schwarzen Tag, während Eggs Torjäger Tim Bergmiller sein Trefferkonto aufbessern konnte. Schon nach zehn Minuten hatte Bergmiller getroffen, in der Folge verpasste es der SV Egg, diese Führung auszubauen. Vom FC Bad Wörishofen kam offensiv kaum etwas. Umso überraschender fiel dann der Ausgleich kurz vor der Halbzeit durch Nico Wörz. Doch unmittelbar nach dem Pausenpfiff konnte FCW-Abwehrchef Maximilian Ackermann Eggs Niklas Sauer nur per Notbremse stoppen und sah die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß vergaben die Gastgeber jedoch. In der 67. Minute schnürte Bergmiller den Doppelpack, in der Nachspielzeit machte Bruno da Rocha Coval den verdienten Sieg perfekt. (mz) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tim Bergmiller (11.), 1:1 Nico Wörz (41.), 2:1 Tim Bergmiller (67.), 3:1 Bruno da Rocha Coval (90.+2)

Rot: Maximilian Ackermann (49./FC Bad Wörishofen)

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit, die mit einem 0:0 endete, sorgte ein Handelfmeter in der 48. Minute für die Führung der Gastgeber. Robin Conrad verwandelte souverän und brachte Kaufbeuren mit 1:0 in Front. Thalhofen blieb jedoch gefährlich und Marvin Wahler scheiterte in der 52. Minute nur knapp. In der 81. Minute gelang Robin Thiel der Ausgleich per Freistoß. Kurz darauf sah Nicolas Steger die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit erzielte Benedikt Singer nach einem Kopfball an die Latte das entscheidende 2:1 für Kaufbeuren.

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Robin Conrad (48. Handelfmeter), 1:1 Robin Thiel (81.), 2:1 Benedikt Singer (90.+3)

Gelb-Rot: Nicolas Steger (88./FC Thalhofen)

Das Unglück begann in der 18. Minute, als der Wiggensbacher Radu Lazar sein Team in Führung brachte. Gleich danach mussten die Langerringer Stefan Arndt verletzungsbedingt auswechseln. Verteidiger Fabio Sedlmair sah die gelbe Karte und nach seinem zweiten Foul musste in der 33. Minute mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Die Unterzahl konnten die Langerringer bis zur 62. Minute einigermaßen kompensieren, aber dann zog ihnen Lukas Ried mit dem 0:2 den Zahn. Nach einem von Simon Kolb verwandelten Elfmeter bauten die Wiggensbacher den Vorsprung durch Paul Fleschutz in der 83. Minute sogar auf 0:4 aus. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer von Luca Kellner reizte die Allgäuer nur noch mehr und schraubten sie das Ergebnis durch Moritz Ewald und Maximilian Wieder in der Schlussphase auf 1:6. Langerringens Trainer Sebastian Korner machte die Gelb-Rote Karte, die er für völlig überzogen hielt, für die Niederlage verantwortlich. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Elias Kleß (Aichach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Radu Lazar (18.), 0:2 Lukas Ried (62.), 0:3 Simon Kolb (66. Foulelfmeter), 0:4 Paul Fleschutz (83.), 1:4 Luca Kellner (88.), 1:5 Moritz Ewald (89.), 1:6 Maximilian Wieder (90.+1)

Gelb-Rot: Fabio Sedlmair (33./SpVgg Langerringen/)

Im Duell zwischen TV Erkheim und SVO Germaringen endete das Spiel torlos mit 0:0. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften blieben große Torchancen aus. Schiedsrichter Sebastian Steigerwald leitete die Partie vor 195 Zuschauern ohne nennenswerte Karten. Ein spannendes, aber chancenarmes Spiel.

Schiedsrichter: Sebastian Steigerwald (Rohrenfels) - Zuschauer: 195

Dominik Danowski (schwarzes Trikot) war der Siegtor-Schütze für den VfL Kaufering gegen Legau. – Foto: Thomas Ernstberger

Bereits in der 12. Minute war Kauferings Abwehrmann Manuel Wolf nach einem Foul als letzter Mann an Jonas Prestele mit Rot vom Platz geflogen – „das wird jetzt Schwerstarbeit“, ahnte der sportliche Leiter Uli Stengelmair. Trotz Unterzahl ging der VfL in Führung: Nach einer Ecke von Flo Bucher köpfte Dominik Danowski zum 1:0 ein (20.). „Laufen und Gas geben geht immer“, gab er dann das Motto des weiteren Spielverlaufs aus. Kurz vor der Pause gab’s Foulelfmeter für die Gäste – und wie schon beim 5:0 gegen Weitnau parierte Torwart Michael Wölfl den Strafstoß und fischte den Ball von Alexander Schwarz aus der von ihm aus gesehen linken unteren Ecke. Wagner: „Großartig – damit hat er uns im Spiel gehalten.“ Und letztlich die Tür zur Landesliga ganz weit aufgestoßen. Nach der Pause ein Sturmlauf der Unterallgäuer und eine großartige kämpferische Leistung der Kauferinger, die nur noch vereinzelte Konter setzen konnten. Mit Glück, Geschick, einem bärenstarken Daniel Rimmer in der Verteidigung und viel Herzblut brachten sie den knappen Sieg über die Zeit. „Wir haben als Team alles gut wegverteidigt, alle, auch die, die reingekommen sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht“, freute sich Wagner nach dem gelungenen Start in die Englische Woche. „Jetzt heißt es gut regenerieren und sich dann voll auf die beiden schweren Auswärts-Aufgaben in Königsbrunn und Germaringen konzentrieren.“ (Ernstberger) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Dominik Danowski (20.)

Rot: Manuel Wolf (12./VfL Kaufering)

Besondere Vorkommnisse: Alexander Schwarz (TSV Legau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Wölfl (41.).

Der SV Mering (Mitte Dominik Schön, rechts Leon Weigand) traf gegen den TSV Babenhausen (Tim Keller) zweimal spät. – Foto: Rudi Fischer

Die Gäste aus Babenhausen nutzten die Schwächen in der Meringer Defensive bei Kontern eiskalt aus und gingen in der 31. Minute durch Mergim Miroci in Führung. Wenige Minuten davor hatte der MSV zwei gute Möglichkeiten zur Führung durch Dominik Schön und Maximilian Kless gehabt, konnte diese allerdings nicht verwerten. Dennoch ließ die Antwort der Meringer nicht lange auf sich warten: Ein Freistoß gelangte über Manuel Ebeling zu Daniel Kapfer, der den Ausgleichstreffer erzielte (34.). Die Babenhausener schockten den SV Mering neun Minuten nach Wiederanpfiff erneut mit einem Konter, den Fatih Ademi erfolgreich abschloss (54.). In der 69. Minute führte eine Flanke von der rechten Seite dazu, dass Silas Bauer den Ball unglücklich ins eigene Tor köpfte, wodurch die Meringer zum 2:2-Ausgleich kamen. Es dauerte schließlich bis zur 90. Minute, ehe Harald Kerber einen Foulelfmeter herausholte, den Simon Gail zur 3:2-Führung verwandelte. In der Nachspielzeit riskierten die Gäste mehr, doch diesmal konterte die Mannschaft von Spielertrainer Thilo Wilke eiskalt: Über Yusha Venos und Kerber kam der Ball zu Jonas Niemi, der zum 4:2-Endstand traf. „Wir dürfen uns über den Sieg freuen, dürfen aber nicht blauäugig sein“, resümierte Wilke. „Babenhausen hat uns heute sehr wehgetan, besonders durch Konter. Daran müssen und werden wir arbeiten.“ (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 99

Tore: 0:1 Mergim Miroci (31.), 1:1 Daniel Kapfer (34.), 1:2 Fatih Ademi (54.), 2:2 Silas Bauer (69. Eigentor), 3:2 Simon Gail (90. Foulelfmeter), 4:2 Jonas Niemi (90.+4)