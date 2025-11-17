– Foto: Michelle Luka

Rückschlag im Norden U17 des VfL Wolfsburg verliert beim HSV mit 0:2 und rutscht auf Platz zwei ab Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B Wolfsburg Hamburger SV

Die U17 des VfL Wolfsburg hat im Kampf um die Tabellenspitze der DFB-Nachwuchsliga einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Jan Neuwirt dem Hamburger SV mit 0:2 (0:1) und kassierte damit ihre zweite Niederlage der Vorrunde. Durch den Auswärtserfolg zog der HSV näher an die Spitzengruppe heran, während die Jungwölfe hinter Magdeburg auf Rang zwei zurückfallen.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase übernahm der VfL zwar zunehmend die Kontrolle und erspielte sich aussichtsreiche Umschaltmomente, doch Hamburg blieb defensiv stabil und setzte ab der 30. Minute immer wieder Nadelstiche. In einer Phase steigender Unkonzentriertheit der Wolfsburger nutzte Fiete Karsten Krause einen Ballverlust und traf aus der Distanz zur Hamburger Führung (41.). Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV VfL Wolfsburg Wolfsburg 2 0 Abpfiff

Im zweiten Durchgang drängten die Grün-Weißen auf den Ausgleich, erspielten sich mehrere Chancen – doch erstmals in dieser Saison wollte kein Treffer gelingen. Der HSV zeigte sich dagegen erneut effektiv: Nach einem gut herausgespielten Angriff erhöhte Thierry Sedlatschek in der 72. Minute auf 2:0. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim torlosen VfL-Auftritt. Neuwirt: „Ein Tag, an dem der Ball einfach nicht rein wollte“