Rückschlag im Kellerduell für den VdS Nievenheim

Der VdS Nievenheim rutscht nach der 4:5-Auswärtspleite (Halbzeit 2:2) in Hochdahl wieder auf den 17. Tabellenplatz zurück. Im Tabellenkeller der Bezirksliga bleibt es jedoch eng. Der VdS hat kommenden Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen den Lohausener SV wieder die Möglichkeit, die Lücke zu schließen.

Im letzten Heimspiel konnte der VdS gegen den Tabellennachbarn TV Kalkum-Wittlaer noch mit 3:2 gewinnen. In Hochdahl reichte es beim Torspektakel nicht zum Punktgewinn. Wie so häufig in dieser Saison war das große Problem der Mannschaft das Defensivverhalten. Der Aufsteiger kassierte bereits 67 Gegentreffer. „Wir haben das Spiel am Ende wegen individueller Fehler und taktische Aussetzer verloren. Wir haben schlicht nicht erwachsen verteidigt“, kritisierte VdS-Coach Thomas Boldt.

Probleme die, so der Sportliche Leiter Simon Fink, auch durch das Alter der Mannschaft zu erklären sind. „Unser Team besteht aus vielen jungen Spielern, für die es die erste Saison in der Bezirksliga oder im Seniorenbereich überhaupt ist. Im Abstiegskampf ist es noch schwieriger dann einen kühlen Kopf zu bewahren.“

Das Potenzial der Mannschaft zeigt sich in der Offensive. Mit 37 Treffern hat der Tabellenvorletzte die meisten Tore von den Teams aus dem unteren Drittel. Zudem konnten in Marcus Buchen, Kevin Scholz und Roberto Grillo bereits drei Spieler mehr als zehn Torbeteiligungen einsammeln. „In unserem Kader steckt ein riesiges Potenzial und trotzdem wussten wir, dass uns als Aufsteiger wahrscheinlich der Abstiegskampf erwartet. Das ist völlig normal“, stellt Fink klar.

Nievenheim fehlte der Abwehrchef

Gegen Rhenania Hochdahl fehlte zudem der routinierte Abwehrchef Julian Huptas. Er gehört zu dem erfahrenen Kern rund um Kapitän Dominik Schillings und Torjäger Kevin Scholz, die bereits seit Jahren für den VdS auflaufen.

Die Nievenheimer konnten immerhin bereits den ersten Wintertransfer vermelden: Nach den großen Verletzungssorgen auf der Torhüterposition waren schon sechs Schlussmänner zum Einsatz gekommen. Um wieder mehr Konstanz zwischen den Pfosten zu haben, wechselt Sebastian Lopez von Ligakonkurrenten SV Uedesheim an die Südstraße. „Lopi bringt uns viel Erfahrung für die gesamte Mannschaft. Er ist fußballverrückt und soll das mit einbringen“, erklärt Fink.

Der Aufsteiger schaut sich derweil weiter auf dem Wintertransfermarkt um. Verstärkung für die Rückrunde sei besonders im defensiven Bereich vonnöten, sagt Fink. Bevor das Transferfenster öffnet, steht für den VdS gegen Lohausen aber noch das letzte Spiel des Jahres an. Die Düsseldorfer stehen als Tabellenzwölfter sechs Punkte vor Nievenheim. „Für uns ist es das dritte Endspiel. Das haben wir so klar kommuniziert. Die Niederlage gegen Hochdahl war ein Rückschlag, aber wir haben jetzt nochmal die Chance ranzurücken. Für uns ist es ein Pflichtsieg“, bringt Fink die Bedeutung der Partie auf den Punkt.

Unabhängig von der tabellarischen Situation ist der Sportliche Leiter mit der Entwicklung zufrieden. „Wir wissen, in welchen Punkten wir besser werden müssen. Trotzdem hält die Mannschaft sehr gut zusammen, weshalb wir immer noch eine sehr gute Stimmung haben. Wir haben vollstes Vertrauen in das gesamte Trainerteam.“