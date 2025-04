Rückschlag im Kellerduell

(CST). Bei strahlendem Sonnenschein und vor einer stattlichen Zuschauerkulisse musste die SGBM im Abstiegskampf eine bittere, aber verdiente Heimniederlage gegen einen unmittelbaren Konkurrenten einstecken.

Die Gäste aus dem Egautal waren das spielerisch klar bessere Team und konnte die Offensivbemühungen der Platzherren, die große Probleme im Spielaufbau hatten, meist im Keim ersticken. Was dennoch durchkam, war eine sichere Beute von Gästezerberus Felix Körber. Die Blauweißen hielten mit viel Einsatzwillen und Kampfgeist dagegen und hatten in einigen Szenen auch das Glück des Tüchtigen, da die Gäste etliche „Fahrkarten“ schossen, darunter zwei Alutreffer. Lange Zeit konnte man ein torloses Remis halten, mit dem im Heimlager aufgrund des Spielverlaufs jeder zufrieden gewesen wäre. In der 84. Minute fiel dann doch noch der Siegtreffer für die Egautaler, als die heimische Abwehr einen Eckball nur unzureichend klären konnte und Routinier Michael Gentner zum 0:1 einschießen konnte.