Rückschlag im Kampf um den Aufstieg

Die erste Saisonniederlage ist Tatsache: Auswärts in Wiedikon verliert die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil diskussionslos mit 2:5.

Das Erste, was auf der Sportanlage Heuried zu sehen und hören war, war der Laubbläser: Der Herbst hielt Einzug, die Blätter mussten von jenem Spielfeld entfernt werden, auf dem um 11:15 Uhr der Spitzenkampf zwischen den zweiten Mannschaften des FC Wiedikon und des FC Oetwil-Geroldswil angepfiffen wurde. Das Heimteam, bereits mit 5 Verlustpunkten in der Saison, startete besser ins Spiel: Bereits nach wenigen Minuten zeigte der Schiedsrichter im Strafraum der Gäste auf den Punkt. Der verschuldete Penalty blieb glücklicherweise ohne Folgen, der FCW-Stürmer verzog links am Tor vorbei.

Die Gäste waren nun gewarnt und fanden besser ins Spiel. Gianluca Mergola hatte zwei grosse Chancen auf die Führung, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. Burhan Demiris Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Auf der anderen Seite konnte FCOG-Torhüter Celso Fernandes einen Abschluss nicht unter Kontrolle bringen. Dieser landete vor den Füssen des gegnerischen Stürmers und der FCOG geriet zum ersten Mal in dieser Saison in Rückstand. Doch die Gäste liessen sich dadurch nicht verunsichern und suchten den Ausgleich. Nachdem ein Abschluss von Burhan Demiri nur an die Latte klatschte, erzielte Clemens Galle wie bereits in der letzten Woche ein Kopfballtor nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich. Im Gegensatz zur bisherigen Saison zeigte sich die Defensive der Limmattaler an diesem Sonntag aber wackelig: Nach schwachem Stellungsspiel und Fehlern im Aufbau kassierte man zwei weitere Tore und durfte von Glück reden, dass der FC Wiedikon noch eine hundertprozentige Chance liegen liess. Mit einem 1:3-Rückstand ging das Team von Coach Markus Imhof in die Pause.

Keine Wende mehr möglich

Nun war Charakter gefragt: In einer Halbzeit hatte man mehr Tore kassiert als in der ganzen Saison zuvor. Wie würde das Team reagieren? Nun ja, an diesem Sonntag wollte der FCOG-Express einfach nicht ins Rollen kommen. In der zweiten Halbzeit hatte man weiterhin nicht wirklich Zugriff aufs Spiel, war mehr am Reagieren als am Agieren. Trotzdem verkürzte Aimen Zouaoui nach einer schönen Einzelleistung in der 62. Minute auf 2:3 und brachte so etwas Hoffnung zurück. Doch die Gäste nahmen sich den Wind gleich selbst aus den Segeln: Erneut entschied der Schiedsrichter auf Penalty für Wiedikon, diesmal liessen sich die Hausherren nicht mehr bitten und zogen auf 4:2 davon. Der FCOG warf nochmals alles nach vorne, konnte aber keine weiteren Tore erzwingen und erhielt in der Nachspielzeit nach einem Konter auch noch das fünfte und letzte Gegentor zum 5:2-Endstand.

Nächster Spitzenkampf steht auf dem Programm

Gegen den bisher klar stärksten Gegner der Saison zog das "Zwei" einen rabenschwarzen Sonntag ein und erhielt dafür die Quittung: Nach vielen hohen Siegen gilt es nun, eine relativ hohe Niederlage zu verdauen. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt indes nicht: Bereits am kommenden Sonntag kommt der noch verlustpunktlose NK Croatia ZH 1 ins Werd für den nächsten Spitzenkampf. Mit einem Sieg könnte der FCOG wieder zum Tabellenführer aufschliessen, dafür ist jedoch eine markante Leistungssteigerung nötig. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung am nächsten Sonntag um 13:30 Uhr im Werd!

