Rückschlag im Jagdgrund

Im direkten Duell der Tabellennachbarn auf dem Kunstrasen der SG DJK/FV Daxlanden musste der TSV am Donnerstagabend eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen. Nach den zuletzt erfolgreichen Auftritten gegen Eggenstein und in Kleinsteinbach hatte man sich einiges vorgenommen. Doch Mitte der ersten Halbzeit nahm das Spiel unter schwierigen Vorzeichen seinen Lauf. Unter den Augen des früheren TSV-Trainers David Blank, der sich sicherlich ein Geburtstagsgeschenk in Form von Punkten gewünscht hätte, musste man letztlich ohne Zählbares die Heimreise antreten. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams noch ab, erste Halbchancen gab es auf beiden Seiten. In der 14. Minute klärte Coach Bernecker per Kopf zur Ecke, wenig später scheiterte TSV-Angreifer Marcel Baier am stark reagierenden SG-Keeper Dannenmaier. Auch Hauser setzte in der 21. Minute ein Ausrufezeichen, als er sich den Ball nach starkem Pressing erkämpfte und aus 20 Metern nur knapp den rechten Winkel verfehlte. Dann jedoch die entscheidende Wendung: In der 24. Minute wurde TSV-Keeper Marvin Baier nach einer Notbremse kurz vor dem Strafraum mit Rot vom Platz gestellt. Eine harte, wenn auch vertretbare Entscheidung, die dem TSV den Stecker zog. Aus dem fälligen Freistoß resultierte postwendend das 1:0 für die Gastgeber – der Worst Case trat ein (27.). In Unterzahl und noch mit der Umstellung beschäftigt, kassierten die Mannen um Kapitän Balzer nur drei Minuten später das 0:2. Ein Ball in die Schnittstelle hebelte die Defensive aus, Cicak blieb vor Ersatzkeeper Schorer eiskalt und schob ins lange Eck ein (30.). Nur vier Minuten später verhinderte Dannenmaier mit einer starken Parade gegen Hauser den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause dann der nächste Nackenschlag für die Gäste: Nach einem Angriff über links musste Cicak eine flache Hereingabe nur noch über die Linie drücken – 3:0 (44.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ Erismann die Chance auf den Anschluss aus, als er freistehend verzog.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Moral. Hauser versuchte sich mehrfach im Abschluss, zunächst in der 50. Minute mit einem abgefälschten Schuss, dann sechs Minuten später nach einem feinen Pass von Kapitän Balzer mit einem Lupfer, der jedoch über das Tor ging. In der 63. Minute fiel dann endlich der verdiente Ehrentreffer: David Guthmann steckte fein durch auf Hauser, der sich stark durchsetzte und auf 1:3 verkürzte. In der Folge war die Bernecker-Elf zwar bemüht, in Unterzahl noch etwas zu reißen, doch Daxlanden lauerte auf Konter – und hatte in der 70. Minute durch Cicak sogar die Riesenchance zum 4:1, der aber mutterseelenallein am zweiten Pfosten kläglich vergab. Der TSV gab sich bis zuletzt nicht auf: In der 81. Minute verpasste Pitz eine gute Hereingabe von Moser nur um Zentimeter, wenig später war Balzer einen Schritt zu spät gegen Dannenmaier (85.). Auch ein letzter Hauser-Freistoß in der 86. Minute senkte sich gefährlich, landete aber letztlich auf dem Tornetz. Somit blieb es bei einer bitteren Pleite für den TSV, der sich trotz Drei-Tore-Rückstands nicht aufgab und Moral zeigte. Letztlich war das Spiel aber nach der roten Karte und den schnellen Gegentoren in der ersten Halbzeit vorentschieden.