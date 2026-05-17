Rückschlag im Aufstiegsrennen: Unterpfaffenhofen verliert durch Last-Minute-Treffer

Andreas Zorn. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Die Upfer Buam kassierten beim TSV Landsberg II eine bittere 1:2-Niederlage. Der Siegtreffer fiel mit der letzten Aktion des Spiels.

Einen Dämpfer im Aufstiegsrennen setzte es für den SC Unterpfaffenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn verlor beim TSV Landsberg II mit 1:2 (1:0). Der Siegtreffer für die Lechstädter fiel mit der letzten Aktion des Spiels. Der Vorsprung auf Verfolger SC Weßling schmolz auf einen Punkt.

„Das war heute zu wenig“, sagte Zorn trocken. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn die Upfer Buam in der ersten Halbzeit dem Führungstreffer von Till Steinert in der 16. Minute noch ein zweites Tor hätten folgen lassen. Die Chancen dazu waren da, meinte Zorn.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Gerhard Kirchbichler aus Antdorf verlor der SCU jedoch den Zugriff auf das Spiel. „Wir waren zu passiv“, kritisierte Zorn. In der 66. Minute gelang Benedikt Oppenrieder der Ausgleich für Landsberg. Dann landete TSV-Trainer Michael Echter noch einen echten Glücksgriff: Der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Armend Gashi traf in der Schlusssekunde zum späten Siegtreffer für die Bayernliga-Reserve. (Dirk Schiffner)