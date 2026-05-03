Rückschlag im Aufstiegsrennen: Probsteier SG patzt im Spitzenspiel

Trainer Thomas Bohrmann und die Probsteier SG sind in den finalen zwei Spielen auf Schützenhilfe angewiesen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Hoffnungen der Probsteier SG auf den direkten Sprung in die Landesliga sind am vergangenen Spieltag endgültig erloschen. Gegen den Tabellenvierten Wiker SV musste die Mannschaft von Thomas Bohrmann eine bittere 0:2-Heimniederlage hinnehmen. Da der Heikendorfer SV am Freitagabend bei der SG Sarau/Bosau einen Punkt rettete, rutschte die PSG aufgrund des schlechteren Torverhältnisses vom begehrten zweiten Relegationsplatz ab. Besonders schmerzhaft: Der HSV hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„In der ersten Halbzeit waren wir gefühlt nicht bei der Sache. Da war Wik ganz klar die Mannschaft, die Aggressivität vorgelebt hat und bessere Ansätze im Spiel hatte. Wir waren überhaupt nicht gut in den Zweikämpfen“.

Vor lediglich 58 Zuschauern fanden die Gastgeber zunächst überhaupt nicht in die Partie. Trainer Thomas Bohrmann, der zur neuen Saison das Traineramt an Jörg Ahrens übergibt und selbst wieder zwischen die Pfosten zurückkehren wird, fand nach Abpfiff klare Worte zur Leistung seiner Elf:

Trotz dieser Unterlegenheit rettete sich die PSG mit einem torlosen Remis in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren zunächst ein anderes Gesicht und erarbeiteten sich drei bis vier hochkarätige Möglichkeiten.

Doch die mangelnde Effizienz rächte sich bitter: „Da müssen zwingend ein oder zwei Tore fallen. Wir machen sie nicht, und dann kommt Wik einmal gefährlich über außen vor unser Tor“, analysierte Bohrmann den weiteren Spielverlauf.

Wiker Abzocktheit besiegelt die Niederlage

In der 67. Minute war es Simon Kahnwald, der einen Abpraller zur Wiker Führung verwertete. In der Schlussphase versuchte die PSG noch einmal alles, machte hinten auf und suchte den Ausgleich durch erzwungene Offensivaktionen. Doch der Wiker SV präsentierte sich abgeklärt. „Wik war einfach ein Stück weit zu abgezockt und hat den Ball weiterhin gut laufen lassen“, gestand Bohrmann ein. Kurz vor Schluss markierte Nico Otto den 0:2-Endstand (88.).

Für die Schönberger bleibt nach diesem „Tag zum Vergessen“ nur die Flucht nach vorn. Da der direkte Aufstieg versperrt ist, zählt in den verbleibenden zwei Partien gegen die SG Oldenburg/Göhl und den TSV Flintbek nur der Relegationsplatz.

„Wir müssen uns heute an die eigene Nase fassen, haben es nicht geschafft, an unser Maximum ranzukommen, und verschenken dieses Spiel zu Hause“, bilanzierte der enttäuschte Bohrmann.

Nun gilt es für die Probsteier SG, in den letzten zwei Saisonspielen noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Und zu hoffen, um den Traum von der Landesliga über den Umweg der Relegation doch noch am Leben zu erhalten.

Stimme zum Spiel

Thomas Bohrmann (Trainer Probsteier SG)

Probsteier SG: von Jordan – Fimm (41. Hadzimujic), Bossen, Akbulut, Schümann – Azem Mehanovic (68. Steffen), Schröder - Din Mehanovic, Reinke, Bamm – Yurtseven.

Trainer: Thomas Bohrmann.

Wiker SV: Anderer – Kapess (80. Kaya), Ketelsen (62. Raith), von Roennen, Pankow, Otto (90. Brosowski), Kahnwald, Bremer, Großmann (90.+1 Glowatzka), Blechenberg, Wittern.

Trainer: Dannie Osterhoff.

SR: Yannik Zimmer (SV Rickling).

Ass.: Ron Rusinger, Martin Kowsky.

Z.: 58.

Tore: 0:1 Simon Kahnwald (67.), 0:2 Nico Otto (88.).