Rückschlag im Aufstiegsrennen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga hat der SV Bad Rothenfelde einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft unterlag auswärts mit 0:1 bei Viktoria Gesmold und bleibt damit in der jüngsten Form hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Aus den vergangenen vier Partien holte das Team lediglich vier Punkte – zu wenig für ein Team mit Aufstiegsambitionen.

Dabei hatte Bad Rothenfelde in der Hinserie noch seine Qualität unter Beweis gestellt und sich zwischenzeitlich ein komfortables Polster erarbeitet. Zum Ende der ersten Saisonhälfte betrug der Vorsprung auf den aktuellen Tabellenführer BW Hollage noch acht Punkte. Von dieser Ausgangslage ist die Mannschaft inzwischen ein gutes Stück entfernt.

In einer intensiv geführten Begegnung in Gesmold fiel die Entscheidung kurz vor der Pause. Luke Stratmann erzielte mit seinem vierten Saisontor das 1:0 für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit verteidigte Viktoria Gesmold die knappe Führung mit großem Einsatz gegen zunehmend druckvolle Gäste und sicherte sich damit den Sieg. Für Gesmold war es eine Fortsetzung der positiven Serie: Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen unterstreichen die aktuelle Form.