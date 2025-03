Rückschlag im Abstiegskampf: Nun kommt der 1. FC Nürnberg

Drei Spiele, drei Punkte: Die U17 der SpVgg GW Deggendorf ist nicht perfekt ins Fußballjahr 2025 gestartet und die Talente von der Trat müssen sich weiter strecken, um den Klassenerhalt in der Bayernliga zu schaffen. Am vergangenen Wochenende kassierten die Schützlinge von Chefcoach Lukas Grzesik und den beiden Co-Trainern Uli Kett und Thomas Moosmüller beim SV Viktoria Aschaffenburg eine bittere 0:2-Auswärtspleite. Die Grün-Weißen ließen damit die große Chance ungenutzt, sich etwa von der gefährdeten Tabellenregion zu distanzieren. Am Samstag-Nachmittag steht nach dem Gastspiel des FC Bayern München, das vor einer tollen Kulisse mit 0:2 verloren ging, ein weiteres Highlight an: Die U16 des 1. FC Nürnberg gibt ihre Visitenkarte im Donau-Wald-Stadion ab. Der Zweitliga-Nachwuchs ist das Nonplusultra der Bayernliga und führt souverän das Ranking an.

In Aschaffenburg machte Hofmann, Fritz, Plab und Kameraden auch die weite Anreise zu schaffen. Vier Stunden verbrachten die Niederbayern auf der Autobahn und die lange Busfahrt machte sich negativ bemerkbar. Es war für die Spieler sichtbar schwierig, gleich von Anfang an ihr Spiel zu finden. Die Partie verlief im ersten Durchgang relativ ausgeglichen. Die Gäste hatten zwei vielversprechende Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Das sollte sich das rächen, denn nach einem Freistoß brachte Deggendorf das Leder nicht aus der Gefahrenzone und die Unterfranken gingen kurz vor dem Seitenwechsel mit 1:0 (38.) in Führung.







In der 55. Minute erhöhte Aschaffenburg auf 2:0 und die Messe war somit gelesen. Die Grün-Weißen stecken zwar nicht auf, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Ein Manko, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Zudem forderten die Gäste nach einem harten Einsteigen des SVV-Keepers an Kapitän Jan Geier vergeblich einen Platzverweis. Am Samstag (Anstoß 13:30 Uhr) geht die Grzesik-Formation als klarer Außenseiter in das Duell gegen den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II. Im Hinspiel konnte das Team aber ein 0:0-Remis ergattern und vielleicht gelingt auch dieses Mal eine Überraschung.