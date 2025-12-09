Rückschlag im Abstiegskampf: Ippensen/Wohnste verliert nach Führung

In einer vom Abstiegskampf geprägten, hart geführten Partie unterlag Ippensen/Wohnste Riede mit 2:4. Eine 2:0-Pausenführung reichte den Ippensern im Bezirksligaduell nicht, um einen weiteren Big Point gegen einen direkten Konkurrenten zu machen.

In Summe war der Sieg des MTV Riede bei der SV Ippensen/Wohnste nicht unverdient – auch wenn die Gastgeber zur Pause noch mit 2:0 führten. Die SV zeigte vor allem im zweiten Durchgang offensiv eine äußerst schwache Leistung und verteilte in der Defensive einige Geschenke.

Allerdings zeigte sich Ippensen/Wohnste schon in den ersten 45 Minuten hinten anfällig. Zwei Minuten vor der Führung hatte Riedes Marvin Just eine gute Kontergelegenheit, verfehlte das Tor aber knapp. Nach dem Ippenser Treffer scheiterte Maik Stöver nach schnellem Umschaltspiel an SV-Keeper Arne Hauschild (28.).

In der ersten Halbzeit waren die Platzherren in der Vorwärtsbewegung noch etwas aktiver und effektiver. So fiel in der 22. Minute das 1:0 durch Marius Schönfeld, der nach Flanke von Alexander Wagner per sehenswertem Seitfallzieher traf.

Auch die Gastgeber hatten weitere gute Gelegenheiten durch Wagner (30.) und Sönke Hauschild (35.), ehe sie in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch auf 2:0 erhöhten. Nach der dritten Ecke in Folge war erneut Schönfeld per Kopf zur Stelle.

Im zweiten Durchgang kam Riede aggressiv aus der Kabine. Schiedsrichter Linus Matzkeit ließ dabei – wie schon im ersten Durchgang – vieles ungeahndet, was nicht unbedingt dem Regelwerk entsprach. Gleichwohl verteilten die Ippenser einige Geschenke, durch die die Führung schnell dahin war.



Zunächst spielte Jannik Dzösch dem Rieder Just einen Rückpass direkt in die Füße, der sich mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 bedankte (55.). Sieben Minuten später hielt Pascal Schumacher aus gut 25 Metern unbedrängt drauf und traf zum 2:2, wobei Hauschild im SV-Tor bei dem haltbaren Schuss eine unglückliche Figur abgab.

Weitere sieben Minuten später war es erneut Schumacher, der das Spiel komplett drehte. Nach einer Ecke von Stöver traf er aus einem Gewühl heraus zum 2:3 – eine Szene, die manch anderer Schiedsrichter wohl abgepfiffen hätte.

Ippensen versuchte in der Schlussphase noch einmal mit Gewalt, den Ausgleich zu erzwingen. Doch gegen die hart verteidigenden Rieder sprang keine zwingende Chance mehr heraus. In der Nachspielzeit machte schließlich Lauritz Stein mit dem 2:4 alles klar.



SV-Coach Holger Dzösch fand das Ergebnis sportlich in Ordnung: „Wir waren ganz schwach“, so der Trainer, der jedoch mit der Entstehung der letzten beiden Treffer nicht einverstanden war. „Sicherlich hätte man gegen die überharte Spielweise der Rieder besser dagegenhalten können. Allerdings sind die letzten beiden Tore aus meiner Sicht irregulär entstanden.“