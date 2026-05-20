Rückschlag im Abstiegskampf

Schrecksbach war mit der klaren Vorgabe nach Wolfhagen gereist, dringend punkten zu müssen. Doch ausgerechnet in dieser Drucksituation fehlte den Gästen die Durchschlagskraft. Wolfhagen übernahm nach und nach die Kontrolle und ging in der 29. Minute durch Julius Knatz in Führung. Kurz vor der Pause legte Philipp Kaiser selbst nach und stellte mit dem 2:0 die Weichen bereits deutlich in Richtung Heimsieg.

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Nach dem Seitenwechsel blieb Wolfhagen konsequent. Paul Degenhardt erhöhte in der 53. Minute auf 3:0 und nahm der Partie damit früh die letzte echte Spannung. Schrecksbach wechselte zwar mehrfach, unter anderem kam Trainer Dominik Götze selbst in die Partie, doch eine Wende gelang dem VfB nicht mehr.

Für Wolfhagen II ist der Sieg ein gelungener Schritt in Richtung eines ordentlichen Saisonabschlusses. Mit nun 37 Punkten klettert die Mannschaft weiter ins gesicherte Mittelfeld und setzt ein Zeichen, dass trotz personeller Probleme noch Substanz im Kader steckt. Für Schrecksbach dagegen wird die Lage prekärer: Der VfB bleibt bei 22 Punkten auf Rang 14 und damit drei Zähler hinter dem FC Homberg. Bei drei Absteigern war dieses Nachholspiel eine große Chance, den Druck im Tabellenkeller zu erhöhen – stattdessen wächst er nun auf Schrecksbach selbst.