Rückschlag im Abstiegskampf

Kornetka nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen vor. Für den verletzten Sidi Sané sowie Grant-Leon Ranos rückten Jovan Mijatovic und Erencan Yardimci in die Startelf. Auf Bochumer Seite standen mit Gerrit Holtmann, Philipp Hofmann und Philipp Strompf gleich drei ehemalige Braunschweiger in der Anfangsformation.

Die Ausgangslage vor der Partie war vielversprechend: Mit einem Auswärtssieg hätte die Eintracht nicht nur zu Bochum aufschließen, sondern sich auch spürbar von den Abstiegsrängen entfernen können. Stattdessen rutschten die Niedersachsen weiter unter Druck, während sich der VfL Luft im Tabellenkeller verschaffte.

Auf der Gegenseite nutzte Bochum seine erste klare Möglichkeit eiskalt: Nach einem langen Ball und einem schnellen Umschaltmoment traf Gerrit Holtmann zur Führung (13.). Der Treffer zeigte Wirkung, ohne die Gäste jedoch komplett aus dem Spiel zu nehmen.

Die Eintracht startete mutig in die Partie und setzte früh erste offensive Akzente. Doch trotz der aktiven Anfangsphase fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.

In einer offenen Phase mit Chancen auf beiden Seiten blieb Braunschweig zwar dran, verpasste aber mehrfach den Ausgleich. Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag: Koji Miyoshi erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 (45.+5) – ein psychologisch ungünstiger Zeitpunkt.

Bochum entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel versuchte die Eintracht, zurück ins Spiel zu finden, lief jedoch immer wieder in gefährliche Konter. Die Gastgeber nutzten diese Räume konsequent aus.

Farid Alfa-Ruprecht stellte nach einem schnellen Angriff auf 3:0 (68.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Eintracht fand gegen die kompakte Defensive der Bochumer kaum Lösungen und blieb im Offensivspiel zu harmlos.

Erst in der Schlussphase gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Lino Tempelmann reagierte im Strafraum am schnellsten und verkürzte auf 1:3 (84.). Hoffnung auf eine Aufholjagd kam jedoch nicht mehr auf.

In der Nachspielzeit setzte Bochum den Schlusspunkt: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Philipp Hofmann den fälligen Elfmeter zum 4:1-Endstand.

Die Eintracht zeigte über weite Strecken eine engagierte Leistung, ließ jedoch Effizienz und Konsequenz vermissen. Bochum präsentierte sich hingegen abgezockt und nutzte seine Chancen konsequent.

Für Braunschweig bleibt nach dieser Niederlage die Erkenntnis, dass im Abstiegskampf jede Unachtsamkeit bestraft wird. In den kommenden Wochen wird es darauf ankommen, die eigenen Offensivaktionen zielstrebiger zu Ende zu spielen und defensiv stabiler zu agieren.