Rückschlag für TSV Solln – 1:2-Heimniederlage gegen FC Neuhadern

Trainer Hans Kleemann konnte auf seine erfolgreiche Startelf aus dem Neuried-Spiel zurückgreifen, allerdings bot er Alex Metzger von Anfang an auf, während er Dominik Kugler auf die Bank beorderte. Beide Mannschaften waren gegenüber dem Hinspiel auf mehreren Positionen verändert, allerdings waren bei Neuhadern zwei der drei Torschützen dabei, darunter Jürgens mit damals drei Treffern.

Vor einer Woche durften die in dieser Saison bis dato wahrlich nicht erfolgsverwöhnten Sollner endlich wieder einmal das herrliche Gefühl nach einem siegreichen Spiel auskosten. Der nächste Schritt sollte es sein, die Grundlage für das baldige Verlassen der Relegationsränge zu legen. Dazu brauchte einerseits einen eigenen Sieg und andererseits die Hoffnung auf ein Straucheln wenigstens eines der in der Tabelle vor Solln stehenden Vereine mit 22 Punkten. Großhaderns Sieg gegen Neuried am Samstag war eher als vorteilhaft einzustufen, denn dadurch war Neuried so oder so daran gehindert, an Solln vorbeizuziehen. Dass der FC Teutonia in Serie gewinnt – dieses Mal 4:3 bei Alte Haide am Samstag – ist um einiges schlechter für Solln. Als Spoiler sei jetzt schon verraten, dass auch noch der Dritte im Bunde, der TSV Gräfelfing, gegen den FC Fürstenried gepunktet hat. Umso wichtiger war ein positives Resultat des TSV Solln als Gastgeber des zweiten Bezirksliga-Absteigers FC Neuhadern. Von einer möglichen „Revanche“ für die im Hinspiel erlittene 1:5-Niederlage kann man fast nicht sprechen, da Solln die Punkte überwiegend durch eigenes Verschulden hat liegen lassen, eher schon von einer „Tilgung der Schmach“ vom 19. September.

Inzwischen kamen die Gäste zu ein paar mehr Gelegenheiten, aber einmal war André Metzger gegen Yilmaz zur Stelle (16.), und dann verfehlte Kapitän Schwankl das Ziel (17.). Ebenfalls keine Blöße gab sich der Sollner Kapitän und Innenverteidiger Basti Jell gegen Yilmaz (19.). Nach einer Klärungsaktion von Basti Jell spurtete Niek Khazali los und bediente Seref Sözer, doch der ließ sich von der gegnerischen Abwehr das Spielgerät abnehmen (20.). In diesem Metier waren auch die Sollner stark. Allerdings hatten die Gastgeber in der 28. Minute richtig Glück, als Jürgens nach Zuspiel von Peterssen neben den Kasten köpfte.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Platzherren. Bei der ersten Aktion wurde Luis Stephan gelegt. Nach dem Freistoß blieb Solln lange in Ballbesitz. Eine tolle Vorlage von André Metzger auf seinen Bruder Alex war vielversprechend, aber den Querpass von Letzterem klärte die Gästeabwehr (2.). Bei einem Schuss von Seref Sözer nach Balleroberung von Benni Minov musste sich Keeper Zellner ordentlich strecken, und gleich darauf nahm Sözer einen Ball von Sammy Schewe an, traf aber nur ins Toraus (7.). Etwas später verhinderte der Haderner Schlussmann, dass Alex Metzger aus Seref Sözers Querpass einen Nutzen ziehen konnte (9.). Nur 2 Minuten darauf beförderte Zellner einen Ball von Alex Metzger ins Toraus, aber der Schiri gab Abstoß anstatt Ecke (11.). Auch das Duo Sammy Schewe/Seref Sözer konnte seinen Angriff nicht durchbringen; Zellner ging mit dem Fuß dazwischen (13.). Erst recht war Zellner per Weitschuss nicht zu überwinden (Luca Bausch/13.). Nicht lange danach drehte Johannes Campe die Spielrichtung und passte zu Seref Sözer, der nochmals hätte abgeben sollen; Zellner konnte ohne Mühe zugreifen (15.).

Nicht immer konnten sich die Sollner auf erwartete Pfiffe verlassen. Ein Foul an Luis Stephan blieb ungeahndet, so dass der Angriff der Gäste weiterlief, zudem stand Jürgens im Abseits. Keeper Maximilian Hassinger war klug genug, trotzdem entschlossen mit dem Fuß dazwischen zu gehen (30.). So stand immer noch die Null, und die Heimelf war wieder am Drücker. Ungeachtet der Interventionen von Geuenich gegen André Metzger und Luis Stephan blieb Solln weiterhin in Ballbesitz. Das große Manko war allerdings die Abstimmung, so dass u.A. Sammy Schewes Ball von Luis Stephan ins Seitenaus ging (31.). Den folgenden Einwurf von Schubert drehte Niek Khazali per Kopf, und André Metzger stemmte sich gegen einen erneuten Ballverlust, bevor er seinen Bruder Alex bediente. Dessen toller Abschluss endete dennoch beim Gästekeeper (32.). Auf der anderen Seite kamen die Haderner ebenso wenig an Torhüter Hassinger vorbei. Aber auch dessen Vorderleute ließen nichts anbrennen. Basti Jell klärte energisch gegen Vogt ins Seitenaus, Sammy Schewe wehrte den folgenden Einwurf ebenfalls über die Linie ab und sogar Alex Metzger brachte sich nach längerem Ballbesitz der Gäste in der Defensive ein, indem er ins Toraus abwehrte (38.). Den Eckball köpfte Luca Bausch weg. Vogt verhinderte allerdings eine sich daraus ergebende Sollner Chance (39.). Mit etwas mehr Ruhe hätte es gleich danach Sammy Schewe in Zellners Kasten klingeln lassen können, aber er schoss überhastet nach Zuspiel von Seref Sözer drüber (39.).

Einfach Pech hatte Luis Stephan ein paar Minuten danach mit seinem Schuss nach Balleroberung, der nur knapp über die Latte ging (42.). Gegenüber konnte auch Jürgens die Situation nicht nutzen; sein Weitschuss verfehlte ebenfalls das Ziel (43.). Die Gastgeber sahen dann in der Schlussphase ihren großen Moment kommen. Der Doppelpass zwischen Alex Metzger und Luis Stephan und wieder Alex Metzger wurde zunächst abgewehrt, dann kam Seref Sözer, aber auch ein gegnerischer Abwehrspieler, und der Ball landete im Toraus. Bei Niek Khazalis Eckball musste Keeper Zellner mit den Fäusten ran, bevor Sirovec per Kopf klärte und Schubert Niek Khazalis Nachschuss wegköpfte (44.). Die Platzherren hatten immer noch nicht genug. Johannes Campe holte den Ball zurück und spielte zu Niek Khazali. Sammy Schewe beendete ein kurzes Intermezzo der Gäste, aber zunächst klärte Pfleiderer. Anschließend schoss Alex Metzger daneben. In der Nachspielzeit mussten die Sollner sogar noch froh sein, nicht in Rückstand zu geraten, aber Peterssens Weitschuss ging knapp am Gehäuse vorbei (45.+1). Da auch ein Freistoß der Gastgeber nach abgepfiffenem Vorteil nichts einbrachte, ging es nach durchaus spannenden 45 Minuten (plus 2) torlos in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit ließ der Sollner Coach seine starke, aber bis dato nicht erfolgreiche Startelf unverändert antreten. Die mangelnde Koordination beim Torabschluss setzte sich leider fort. Nach Freistoß von Benni Minov kombinierten Seref Sözer und Niek Khazali aussichtsreich, aber letztendlich verfehlte Sözer Khazalis Zuspiel (47.). Pures Pech hatte Benni Minov einige Minuten später, als er nach Eckball von Khazali an den Pfosten köpfte. In der Situation war übrigens Johannes Campe gefoult worden; der Pfiff blieb freilich aus (52.). Das Spiel nahm insgesamt an Intensität zu, was sich auch in vereinzelten Reibereien zeigte. So sahen Johannes Campe und sein Gegenspieler wegen einer kurzen Rangelei Gelb (57.).

Die Heimelf sah sich einigen gegnerischen Angriffen ausgesetzt, doch André Metzger (gegen Pfleiderer) und Sammy Schewe (gegen Jürgens) waren stärker. Dann setzte sich Sammy Schewe auch gegen den kurz nach der Pause eingewechselten Flechsig durch, bevor Maximilian Hassinger den Schuss des gleichfalls neu auf dem Platz befindlichen Richter hielt (58.). Auch Luca Bausch und Basti Jell agierten stark (59./60.). Dies steigerte die Moral der Sollner, die nun Attacke um Attacke starteten. Nach Zuspiel von Niek Khazali drehte sich Alex Metzger um die eigene Achse und zog ab, so dass Keeper Zellner den Ball nur ins Toraus ablenken konnte. Nach André Metzgers Eckball hätte der fleißige Benni Minov wahrlich einen Torerfolg verdient gehabt, aber dieses Mal köpfte er knapp am linken Pfosten vorbei (62.). Wenige Minuten danach luchste André Metzger dem Gegner die Kugel ab und bediente – wie schon unzählige Male davor – seinen Bruder Alex, doch die Gästeabwehr bereinigte die Lage. Bei André Metzgers folgendem Eckball war sogar Innenverteidiger Basti Jell mit vorne und spielte den Ball zu Luis Stephan. Die Gäste klärten, hatten aber nach Ansicht der Zuschauer die Kugel vorher über die Linie bugsiert. Wegen des ausgebliebenen Eckballs konnte Neuhadern einen Angriff aufbauen, den Seref Sözer allerdings prima klärte (65.).

Weiterhin präsentierte sich Sollns Keeper Maximilian Hassinger in glänzender Form, u.A. gegen Peterssen (67.), und auch die Abwehr funktionierte (Schewe, Bausch/70.). Nur ließen allmählich die Kräfte nach, so bei Stürmer Alex Metzger. Der ist nach seiner Achillessehnenverletzung technisch wieder obenauf, aber es fehlt ihm noch die Luft für 90 Minuten. Deshalb brachte Coach Kleemann in der 71. Minute mit Paddy Manseder einen Offensivmann, der ebenfalls auf eine Verletzungsodyssee zurückblickt und der sich über Einsätze in den unteren Mannschaften erfreulicherweise wieder in den Kader der Ersten zurückgearbeitet hat. Wo sich allerdings eine Einwechslung intensiver bemerkbar machte, war die des Haderners Hartmann. In der 72. Minute setzte er zum Drehschuss an, schoss allerdings vorbei. Wenig später eroberten die Gäste den Ball und hielten diesen trotz aller Anstrengungen von Luca Bausch in ihren Reihen; gegen Hartmann konnte Johannes Campe noch ins Toraus klären (73.). Bei Mujkics Eckball war die Sollner Defensive jedoch nicht mehr auf der Höhe, so dass der große Peterssen mühelos zum 0:1 einköpfen konnte (74.).

Die Gastgeber strebten natürlich den sofortigen Ausgleich an, aber Schamberger klärte gegen Luis Stephan ins Seitenaus (74.), Benni Minovs Schuss geriet zu weit, so dass Zellner parieren konnte (76.). Der hielt auch Luis Stephans Querpass (77.). Es war zum Verzweifeln. Erneut jubeln konnten dagegen die Gäste nach einem Drehschuss ihres neuen Mannes Maximilian Hartmann, der auf 0:2 erhöhte (80.). Die ansonsten so tatkräftige Sollner Defensive fand in dieser Situation kaum statt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hatte sich bei einigen Akteuren angesichts des intensiven Spiels doch ein gewisser Kräfteverschleiß eingeschlichen, so dass der Sollner Coach im Nachhinein gesehen besser die Kontinuität zugunsten weiterer frischer Kräfte aufgegeben hätte, von denen er ja reichlich auf der Bank hatte. Indessen steckte die Offensive nicht auf. Paddy Manseder scheiterte nach Zuspiel von Johannes Campe an Schwenkl, dann verlängerte Luis Stephan Sammy Schewes Eckball, doch Zellner war mit den Fäusten dran (84.). Den nächsten Eckball trat wieder Sammy Schewe, und Luis Stephan donnerte das Spielgerät ans Kreuzeck (85.). Auch ein Freistoß von Niek Khazali nach Foul von Richter an André Metzger verpuffte, weil Sammy Schewes Kopfball rechts vorbei ging (86.). Nicht zu fassen all das…

Zurück zum Thema Wechsel: den zweiten und zugleich letzten musste Hans Kleemann in der 88. Minute zwangsweise vornehmen. Kapitän Basti Jell hatte sich verletzt und konnte nicht zu Ende spielen. Alex Schrank kam für ihn. Interessant wurde es aber – es lief schon längst die Nachspielzeit – vor dem gegnerischen Tor. Luis Stephan hatte offensichtlich Luft für weit mehr als 90 Minuten und auch noch die nötige Übersicht, um einen Steilpass von Johannes Campe anzunehmen und zum 1:2-Anschlusstreffer zu verwerten (90.+3). Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Gastgeber durchaus noch „lebten“, aber für mehr war es in diesem Spiel zu spät. Dass danach Innenverteidiger Luca Bausch, der vorher bereits wegen Fouls eine von insgesamt 3 gelben Karten für Solln gesehen hatte, wegen Haltens mit Gelb-Rot vom Platz musste, war unerheblich, denn wenige Augenblicke später erfolgte der Schlusspfiff.

Die Sollner haben dieses Mal einen durch und durch ernsthaften Auftritt hingelegt. Über weite Strecken konnten sie dem Gegner Paroli bieten, versäumten es aber, rechtzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, so dass sie sich nach wie vor auf dem ersten Relegationsrang befinden, jetzt aber mit 5 Punkten Rückstand. Um die Aussichten auf Vermeidung der Relegation zu wahren, muss Solln in jedem Fall am Samstag auswärts den Tabellenletzten TSG Pasing in die Knie zwingen. Nicht in die Karten dürfte unserer Mannschaft die Tatsache spielen, dass der verletzte Kapitän Basti Jell auszufallen droht und der derzeit in blendender Form befindliche Außenverteidiger André Metzger wegen eines Terminkonflikts sicher fehlen wird. Um einen Umbau der Mannschaft wird Trainer Kleemann also nicht herumkommen.