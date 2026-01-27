Rückschlag für TSV Meerbusch, FC Büderich bleibt ungeschlagen

Der Turn- und Sportverein (TSV) Meerbusch musste sich in seinem dritten Testspiel der Wintervorbereitung bei Westfalenligist ASC Dortmund mit 2:5 (2:1) geschlagen geben. Er zeigte unter schwierigen personellen Voraussetzungen jedoch zumindest in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung. Die Gäste reisten lediglich mit einem 15 Mann starken Kader an und mussten ohne einen gelernten Innenverteidiger auskommen.
Ungeachtet dessen erwischte der TSV einen perfekten Start. Bereits in der vierten Minute brachte Pablo Ramm sein Team mit 1:0 in Front. Die Blau-Gelben präsentierten sich trotz ungewohnter Defensivbesetzung stabil und setzten immer wieder Akzente nach vorne.
Kurz vor der Pause erhöhte Florian Berisha auf 2:0 (44.). Auch wenn dem ASC im direkten Gegenzug der Anschlusstreffer durch Rafael Corchero gelang, zog TSV-Trainer Marcel Winkens ein positives Zwischenfazit: „In der ersten Hälfte haben wir es mit dem Personal, das mir aktuell zur Verfügung steht, sehr ordentlich gemacht.“
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der ASC das Tempo und nutzte die nachlassenden Kräfte in der neu formierten TSV-Abwehr konsequent aus. Der Ausgleich durch Lewin Hone (48.) sowie ein von Florian Rausch verwandelter Hand-Elfmeter zum 3:2 (55.) leiteten die Wende ein. In der Schlussphase bauten die Hausherren ihre Führung durch Luis Kehl (70.) und Josip Kopecki (77.) aus.
„Einige Spieler sind noch nicht bei 100 Prozent, da reicht es aktuell nur für 60 Minuten“, erklärte Winkens. „Dass wir am Ende so deutlich verlieren, hätte trotzdem nicht sein müssen.“ Am Dienstagabend (20 Uhr) schließt der TSV die Vorbereitung mit dem Test bei Bezirksligist Odenkirchen ab.
Der Fußball-Club (FC) Büderich 02 beendete seine Wintervorbereitung mit einem weiteren Erfolgserlebnis. Im vierten Testspiel feierte er einen 2:1 (1:1)-Sieg gegen Mittelrheinligist Sportfreunde Düren und blieb damit in der gesamten Vorbereitung ungeschlagen.
Dabei lief zunächst nicht alles nach Wunsch. In einer durchwachsenen ersten Halbzeit geriet der FCB durch einen Treffer von Marc Wollersheim mit 0:1 in Rückstand (32.). „Wir hatten vor der Pause nicht die Intensität gegen den Ball, haben zu selten vertikal gespielt und es dem Gegner dadurch zu leicht gemacht“, monierte Trainer Sebastian Siebenbach. Dennoch kam sein Team kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Niklas Kühling zum Ausgleich (43.).
Nach Wiederbeginn zeigten sich die Büdericher deutlich verbessert. Sie agierten wesentlich griffiger, dominierten das Geschehen und drehten die Partie durch Gordon Wild (53.) komplett um. „Der Sieg war am Ende hochverdient und hätte höher ausfallen können“, sagte Siebenbach. Er zog ein positives Fazit der Vorbereitung: „Vier Spiele, vier Siege – in Summe ist es gut gelaufen. Wir sind bereit für den Rückrundenstart.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: