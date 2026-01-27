Rückschlag für TSV Meerbusch, FC Büderich bleibt ungeschlagen

Dabei lief zunächst nicht alles nach Wunsch. In einer durchwachsenen ersten Halbzeit geriet der FCB durch einen Treffer von Marc Wollersheim mit 0:1 in Rückstand (32.). „Wir hatten vor der Pause nicht die Intensität gegen den Ball, haben zu selten vertikal gespielt und es dem Gegner dadurch zu leicht gemacht“, monierte Trainer Sebastian Siebenbach. Dennoch kam sein Team kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Niklas Kühling zum Ausgleich (43.).

Nach Wiederbeginn zeigten sich die Büdericher deutlich verbessert. Sie agierten wesentlich griffiger, dominierten das Geschehen und drehten die Partie durch Gordon Wild (53.) komplett um. „Der Sieg war am Ende hochverdient und hätte höher ausfallen können“, sagte Siebenbach. Er zog ein positives Fazit der Vorbereitung: „Vier Spiele, vier Siege – in Summe ist es gut gelaufen. Wir sind bereit für den Rückrundenstart.“

