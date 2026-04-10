Rückschlag für Schönow: Buckow dreht das Spiel in der Schlussphase Landesliga Nord: Die Partien des 21. Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 21:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

In der Landesliga Nord stand heute der packende Auftakt zum 21. Spieltag auf dem Programm. Es war eine Begegnung, die einmal mehr verdeutlichte, wie schmal der Grat zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegssorgen ist.

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In einem Spiel, das lange Zeit von taktischer Disziplin und großer Nervosität geprägt war, entwickelte sich nach dem Seitenwechsel eine Dynamik, die die Zuschauer in ihren Bann zog. Der favorisierte Schönower SV 1928 übernahm zunächst die Initiative und ging in der 61. Minute durch Hein-Peter Splett mit 0:1 in Führung. Es schien, als würde der Favorit seiner Rolle gerecht werden und die drei Punkte sicher nach Hause fahren. Doch der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 bewies eine beeindruckende Moral und schlug im Stile einer Mannschaft zurück, die den Ernst der Lage erkannt hat. In der 68. Minute gelang Justin Wieher per Handelfmeter der Ausgleich zum 1:1, was dem Spiel eine völlig neue Wendung gab. Nur fünf Minuten später, in der 73. Minute, war es Theo Hahn, der mit seinem Treffer zum 2:1 den Endstand markierte und die Hausherren in Jubel versetzte.

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In Alt Ruppin treffen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Verbleib in der Liga aufeinander. Die Eintracht steht mit 17 Punkten auf Rang 13, während der Angermünder FC nach seinem jüngsten Erfolg mit 18 Punkten auf den zwölften Platz klettern konnte. Da das Hinspiel knapp mit 1:0 an Alt Ruppin ging, ist auch diesmal eine defensiv geprägte und hart umkämpfte Begegnung zu erwarten, in der jeder Fehler über den Anschluss an das Mittelfeld entscheiden kann.

Morgen, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf FSV Bernau FSV Bernau 14:00 live PUSH

Der FC 98 Hennigsdorf hat sich mit 24 Punkten auf dem achten Platz stabilisiert, empfängt nun jedoch den FSV Bernau, der mit 39 Punkten auf dem fünften Rang geführt wird. Bernau möchte den Kontakt zur Spitzengruppe halten und baut dabei auf die Erfahrung aus dem Hinspiel, das man souverän mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für Hennigsdorf geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen, um die eigene Bilanz gegen Top-Teams der Liga aufzubessern.

Morgen, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt SG Bornim SG Bornim 14:00 PUSH

In der Uckermark empfängt der FC Schwedt 02 (Platz 6, 30 Punkte) das Tabellenschlusslicht SG Bornim. Die Gäste aus Bornim weisen lediglich 10 Punkte auf und stehen unter erheblichem Druck, die Serie von Niederlagen zu beenden. Das Hinspiel verlief mit 2:1 für Schwedt knapp, was verdeutlicht, dass Bornim phasenweise mithalten kann. Dennoch geht der FC Schwedt aufgrund der tabellarischen Situation als klarer Favorit in diese Begegnung.

Der Tabellenzweite Falkensee-Finkenkrug (43 Punkte) trifft auf den Vorletzten SV 1920 Zehdenick (11 Punkte). Während Falkensee seine Position als erster Verfolger des Spitzenreiters festigen will, kämpft Zehdenick gegen den drohenden Abstieg. Das Hinspiel war mit einem 4:3 für Falkensee eine torreiche Angelegenheit, was zeigt, dass Zehdenick in der Offensive durchaus Akzente setzen kann, defensiv jedoch stabiler agieren muss als in der Hinrunde.

Morgen, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 15:00 PUSH

Die punktgleiche SG Einheit Zepernick (43 Punkte, Platz 3) fordert den Tabellenneunten Fortuna Babelsberg heraus. Zepernick hat im Kampf um die Vizemeisterschaft keinen Spielraum für Punktverluste. Das deutliche 4:1 aus dem Hinspiel spricht für die offensive Durchschlagskraft der Zepernicker. Fortuna Babelsberg, mit 21 Punkten im gesicherten Bereich, wird versuchen, die Räume eng zu machen und das Ergebnis aus dem ersten Aufeinandertreffen zu korrigieren.

Ein direktes Nachbarschaftsduell findet in Glienicke statt. Der Elfte (18 Punkte) empfängt den Zehnten (19 Punkte). Beide Mannschaften trennt nur ein einziger Zähler. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Neustadt deutlich mit 7:3 für sich entschied. Für Glienicke bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um in der Tabelle an Neustadt vorbeizuziehen und sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria FV Preussen Eberswalde Eberswalde 15:00 live PUSH