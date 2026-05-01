Rückschlag für Sandershausen im Titelkampf – Nichtantritt der SGHU?

Signal des Spieltages

Im Topspiel gegen Sandershausen zeigte TuSpo Grebenstein genau die Reaktion, die nach dem Dämpfer gegen Reinhardshagen gefragt war. Beim 3:0 trafen Manuel Frey, Leon Ungewickel und Marvin Schmidt in der Schlussphase einer lange offenen Partie und hielten den Tabellendritten damit im Rennen um die vorderen Plätze. Für Sandershausen ist die Niederlage schmerzhaft, weil der Abstand nach ganz oben größer geworden ist und selbst der Relegationsrang nicht mehr so satt wirkt wie noch vor wenigen Tagen.

Rang vier behauptet

Der FSC Lohfelden nahm aus Wolfsanger drei wichtige Punkte mit und festigte durch das 2:1 seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Sajad Rezayi und Can Karademir brachten die Gäste in Führung, ehe Daniel Križanović die Schlussphase noch einmal spannend machte. Weil Lohfelden nach Gelb-Rot gegen Mustafa Hamidi die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste, bekam der Sieg zusätzliches Gewicht.

Sachlich gehalten

Der TSV Hertingshausen nutzte das Heimspiel gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld einzurichten. Emilian Gutberlet traf früh, Jan Kraus legte direkt nach der Pause nach – damit war der 2:0-Erfolg im Kern sauber erzählt. Für Wettesingen ist die Niederlage bitter, weil sie im unteren Drittel sofort wieder Druck erzeugt.

Pflicht erfüllt

Der SV Kaufungen 07 ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen und gewann 2:0 in Espenau. Tobias Boll erzielte beide Tore und sorgte dafür, dass die Gäste ihre starke Form bestätigten. Für Espenau wurde damit eine ohnehin schwierige Saison um ein weiteres frustrierendes Kapitel ergänzt.

Klare Sache

Lange hielt Holzhausen/Reinhardswald in Großenritte ordentlich dagegen, dann kippte das Spiel in kurzer Zeit. Nach der Führung durch Jean Dannhauer sorgten zwei Treffer von Nicolai Jabornig und später Leon-Maurice Ständer sowie Justin Wieczorek für ein deutliches 5:0 der Großenritter. Die Rote Karte gegen Alexander Hochapfel nahm dem Drittletzten in der Schlussphase endgültig jede Chance auf Widerstand.

Tag der offenen Türen

Wer in Reinhardshagen einen ruhigen Abend erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Gastgeber führten früh 2:0, ließen Wilhelmshöhe aber wieder herankommen, stellten zwischendurch auf 3:1 und 4:2 und mussten am Ende dennoch bis zur letzten Szene zittern. Das 4:3 war am Ende ebenso unterhaltsam wie aufschlussreich: Reinhardshagen besitzt offensiv genug Qualität, bleibt aber anfällig, wenn ein Spiel ins Kippen gerät. Spiel gedreht