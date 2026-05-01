Rückschlag für Sandershausen im Titelkampf – Nichtantritt der SGHU?

Diese Englische Woche hat die Gruppenliga Kassel 2 spürbar neu sortiert. TuSpo Grebenstein bremste TSG Sandershausen im direkten Duell aus und TSV Rothwesten sowie FC Bosporus Kassel lieferten sich einen wilden Schlagabtausch. An der Spitze profitierte davon vor allem TuSpo Rengershausen, die den Vorsprung wohl ausbauen können, ohne selbst regulär auf dem Platz gestanden zu haben.
Im Topspiel gegen Sandershausen zeigte TuSpo Grebenstein genau die Reaktion, die nach dem Dämpfer gegen Reinhardshagen gefragt war. Beim 3:0 trafen Manuel Frey, Leon Ungewickel und Marvin Schmidt in der Schlussphase einer lange offenen Partie und hielten den Tabellendritten damit im Rennen um die vorderen Plätze. Für Sandershausen ist die Niederlage schmerzhaft, weil der Abstand nach ganz oben größer geworden ist und selbst der Relegationsrang nicht mehr so satt wirkt wie noch vor wenigen Tagen.
Rang vier behauptet
Der FSC Lohfelden nahm aus Wolfsanger drei wichtige Punkte mit und festigte durch das 2:1 seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Sajad Rezayi und Can Karademir brachten die Gäste in Führung, ehe Daniel Križanović die Schlussphase noch einmal spannend machte. Weil Lohfelden nach Gelb-Rot gegen Mustafa Hamidi die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste, bekam der Sieg zusätzliches Gewicht.
Sachlich gehalten
Der TSV Hertingshausen nutzte das Heimspiel gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld einzurichten. Emilian Gutberlet traf früh, Jan Kraus legte direkt nach der Pause nach – damit war der 2:0-Erfolg im Kern sauber erzählt. Für Wettesingen ist die Niederlage bitter, weil sie im unteren Drittel sofort wieder Druck erzeugt.
Pflicht erfüllt
Der SV Kaufungen 07 ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen und gewann 2:0 in Espenau. Tobias Boll erzielte beide Tore und sorgte dafür, dass die Gäste ihre starke Form bestätigten. Für Espenau wurde damit eine ohnehin schwierige Saison um ein weiteres frustrierendes Kapitel ergänzt.
Klare Sache
Lange hielt Holzhausen/Reinhardswald in Großenritte ordentlich dagegen, dann kippte das Spiel in kurzer Zeit. Nach der Führung durch Jean Dannhauer sorgten zwei Treffer von Nicolai Jabornig und später Leon-Maurice Ständer sowie Justin Wieczorek für ein deutliches 5:0 der Großenritter. Die Rote Karte gegen Alexander Hochapfel nahm dem Drittletzten in der Schlussphase endgültig jede Chance auf Widerstand.
Tag der offenen Türen
Wer in Reinhardshagen einen ruhigen Abend erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Gastgeber führten früh 2:0, ließen Wilhelmshöhe aber wieder herankommen, stellten zwischendurch auf 3:1 und 4:2 und mussten am Ende dennoch bis zur letzten Szene zittern. Das 4:3 war am Ende ebenso unterhaltsam wie aufschlussreich: Reinhardshagen besitzt offensiv genug Qualität, bleibt aber anfällig, wenn ein Spiel ins Kippen gerät.
Spiel gedreht
Auch in Rothwesten nahm der Abend erst spät seine endgültige Richtung. Nach frühem Rückstand drehte Bosporus Kassel die Partie, geriet vor der Pause sogar 1:2 in Rückstand und schlug dann in der zweiten Halbzeit mit Wucht zurück. Memduh Eryilmaz und Lascha Kachischwili trafen jeweils doppelt, dazwischen sorgte Mohamad Jammal für die entscheidende Wende zum 5:2. Für Rothwesten ist das ein Rückschlag, weil nach der Pausenführung durchaus mehr möglich schien.
Nichtantritt des Gastes?
Laut fussball.de könnte die SG Hombressen/Udenhausen am Donnerstagabend in Rengershausen nicht antreten. Gründe dafür liegen zunächst nicht vor. Sollte es beim Nichtantritt bleiben, würden die Punkte wohl an den Spitzenreiter gehen.