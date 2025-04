Rückschlag für Rieden nach Pleite am Edelsfelder Hahnenkamm

Schwenken wir noch in die Tiefen des Klassements, wo keines der in der Abstiegszone das Dasein fristenden Teams so richtig etwas zur Verbesserung der Lage tun konnte. Das 0:0 im Kellerderby zwischen dem SV Hahnbach II (14./13) und dem ASV Haselmühl (12./14), als auch das 1:1 der SG Kastl/Utzenhofen (13./14) gegen den TuS WE Hirschau (8./31) bedeutete für die in höchstem Maße gefährdeten Mannschaften weder "Fisch noch Fleisch", brachte sie also im nervenaufreibenden Kampf ums Dasein oder zumindest im Bemühen, Distanz zum Direktabstiegsplatz zu gewinnen, einen Schritt weiter. Noch nicht aus dem "Schneider" ist weiterhin der SV Kohlberg (11./20), dem selbst eine 3:0-Führung gegen den TSV Königstein (6./35) nach 69 Minuten nicht reichte, um den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu tun, am Ende nahmen die Winkler-Männer mit 5:3 den vollen Ertrag mit. Und auch der SV Köfering (10./21 - 0:5 in Freudenberg) ist noch nicht in Sicherheit.

In verkürzter Form der 23. Spieltag der Kreisliga Süd: