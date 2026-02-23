Rückschlag für Peckeloh - Kinderhaus und Maaslingen souverän

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus gab sich zum Auftakt beim SuS Neuenkirchen keine Blöße und gewann mit 3:1 (1:0). Das zweite Tor kurz nach Wiederanpfiff sorgte für Sicherheit. „Das war eine sehr disziplinierte Vorstellung von uns - mit und gegen den Ball“, lobte SCW-Coach Massih Wassey seine Mannschaft gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de".
Der SC RW Maaslingen bleibt in der vermeintlichen "Pole Position" bei einer weniger absolvierten Partie und nur einem Punkt Rückstand. Zuhause hielt die Bartel-Truppe die SF Ostinghausen ebenfalls durch einen Treffer in der ersten Halbzeit in Schach und legte Mitte der zweiten Halbzeit nach, so dass am Ende ein klarer 3:0 (1:0)-Erfolg zu Buche stand.
Einen Rückschlag erlitt einmal mehr der ambitionierte SC Peckeloh, der unter der Woche Regionalligist SF Lotte einen spannenden Westfalenpokal-Fight (1:3) geliefert hatte. Gegen den SV Mesum sorgte ein individueller Patzer von Außenverteidiger Kelvin Klein für den knappen 1:0-Erfolg der Gäste. Zu allem Überfluss hatte sich Stammkeeper Giuliano Rodehutskors beim Aufwärmen vor der Partie verletzt, wurde aber problemlos von Tom Weber vertreten, der schon gegen Lotte im Tor gestanden hatte. „Im Abschluss hat uns heute das Glück gefehlt – Kompliment aber auch an den gegnerischen Torwart, der seine Sache wirklich gut gemacht hat. Wahrscheinlich hätten wir heute noch ewig weiterspielen können, ohne dabei einen Treffer zu erzielen", resümierte Peckelohs Sportliche Leiter Arno Hornberg in der Lokalpresse "Haller Kreisblatt".
In Abwesenheit des gesperrten Torjägers Julin Muthlingam erzielte Mesums Torjäger Nr. 2 Kevin Ostendorf in der 19. Spielminute das Goldene Tor des Tages. "Das war heute purer Wille, dass wir das Ganze gezogen haben. Wenn man über 90 Minuten so gut verteidigt, wie es die Jungs geschafft haben, war es eine tolle Teamleistung", sagte SVM-Co-Trainer Felix Menke gegenüber "heimspiel-online.de". Mesum rückt damit auf Platz 3 vor, da der FSC Rheda bei Eintracht Ahaus patzte (2:3), und hat ebenfalls noch beste Chancen im Aufstiegskampf.
Am Tabellenende gab es den Abstiegskrimi zwischen dem SV Westfalia Soest und dem FC Preußen Espelkamp. Die Hausherren verspielte eine 2:0-Führung und rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab. Espelkamp überholte mit dem Dreier den SV Rödinghausen II (0:1 gegen GW Nottuln) und den spielfreien FC Kaunitz (Auswärtsspiel bei Borussia Emsdetten fiel witterungsbedingt aus) und schob sich auf Platz 13 vor.
"Es war ein sehr umkämpftes Spiel, aber meine Jungs haben eine unwahrscheinlich gute Moral und Mentalität gezeigt. Sie haben trotz des 0:2 nicht aufgehört. Am Ende geht das Ergebnis für uns in Ordnung", bilanzierte Preußen-Coach Christian Franz-Pohlmann.
"Big Points" im Abstiegskampf landete auch der FC Nordkirchen, der nach frühem Rückstand einen 4:1-Auswärtssieg beim VfL Theesen feierte. FCN-Coach Mario Plechtay freute sich in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" entsprechend: „In der Hinrunde haben wir auch schon gute Spiele gemacht, aber keine Punkte geholt. Das haben wir jetzt umgesetzt. Wir sind auch offensiv besser aufgestellt. Der Sieg gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, wir dürfen aber auch nicht zu euphorisch werden."
Der 17. Spieltag im Überblick:
SuS Neuenkirchen – Westfalia Kinderhaus 1:3
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (77. Tom Köllmann), Mehmet Kaya (70. Leon Varelmann), Jan Wiegers, Paul Winnemöller (86. Lukas Feiting), Marco Diekmann, Luca Bültel, Matthis Meiring (70. Piet Hennes Dirkes), Joshua Roß, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Nick Rensing (90. Paul Wietzorek), Jendrik Witt, Henri Aaron Isert (72. Emre Gündogdu), Luis Jan Haverland, Semih Daglar (72. Tim-Lennart Siekmann), Moritz Alexander Orschel (86. Kadir Kosar), Julian Trapp (83. Yannick Lachowicz) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Moritz Alexander Orschel (19.), 0:2 Luis Jan Haverland (50.), 1:2 Luca Bültel (90.+3), 1:3 Kadir Kosar (90.+4)
VfL Theesen – FC Nordkirchen 1:4
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Alessio Giorgio, Riad Bentria, Berkay Güner (86. Dennis-Lukas Meier), Iven Sielemann, Tino Aleksic (69. Serge Armand Bakinde), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba (46. Rodi Lales Kirici) - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
FC Nordkirchen: Veith Walde, Lars Wannigmann, Luca Pascal Dombrowski (61. Lukas Bregenhorn) (72. Ufuk Ekincier), Noel Lahr, Dominik Dupke, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luis Schäfer (56. Robin Cordes), Benedikt Övermann, Simon Mors (81. Jaime Carlos Borm), Robin Schwick (67. Lars Rustige) - Trainer: Mario Plechaty - Co-Trainer: Issam Jaber
Schiedsrichter: Ali Senol (Bielefeld) - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Mattis Beckmann (14.), 1:1 Lars Wannigmann (23.), 1:2 Simon Mors (34.), 1:3 Simon Mors (62.), 1:4 Noel Lahr (79.)
SV Rödinghausen II – DJK SV Grün-Weiß Nottuln 0:1
SV Rödinghausen II: Matthis Harsman, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski (7. Samih Uslu), Ziad Baris, Lennox Afolabi (70. Kevin Hübner), Damian Bittner, Noah-Henry Köse (67. Tim Schmid), Marius Bauer, Arvin Moulai (70. Harun Köse) - Trainer: Massimilian Porcello
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting (90. Thorin Louis Graßnick), Richard Joaquim (89. Justus Große-Westermann), Jakob Metze, Luca Averesch (67. Gabriel Cati), Phil Thier (67. Lennart van Deenen) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 67
Tore: 0:1 Ludwig Bünker (45.)
Eintracht Ahaus – FSC Rheda 3:2
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Marius Kleine Schonnefeld (46. Jannes Brüning) (95. Simon Lovermann), David Farwick (95. Teun Olthuis), Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Christian Rosing, Luca Ehler, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Moritz Wagner (90. Jannik Wigbels) - Trainer: Frank Wegener
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius, Nico Wennier (78. Corvin Meyer), Marcel Lücke, Nemanja Milic, Nils Müller, Dennis Fischer (84. Philipp Aciz), Martin Aciz, Mustafa Dogan, Luis Sievers, Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Luis Sievers (32.), 0:2 Martin Aciz (33.), 1:2 Christopher Behrendt (45.+2 Foulelfmeter), 2:2 Christopher Behrendt (60. Foulelfmeter), 3:2 Christopher Behrendt (64. Foulelfmeter)
SC Peckeloh – SV Mesum 0:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Tom Haßheider, Kelvin Klein (67. Harun Kizilboga), Anes Dautovic (87. Tom Bauer), Volodymyr Dehtiarov, Erik Alexander Mannek, David Haxhibeqiri (61. Leandro Ricker-Rasteiro), Erik Peters (78. Andi Mehmeti), Ekin Zan (61. Nikolas Korniyenko), Dimitrios Nemtsis, Sergio Baris Gucciardo - Trainer: Vittorio Lombardi
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf, Tobias Göttlich (65. Tim Egbers), Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Kevin Ostendorf, David Katerkamp (87. Niko Winter), Adrian Knüver (81. Milan Hartke), Max Ostendorf, Jordi Dindic, Dominic Schmidt (73. Bennet Wesselkämper) - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Kevin Ostendorf (20.)
SC RW Maaslingen – SF Ostinghausen 3:0
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (89. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (89. Atakan Kurnaz), Berkan Ersoy (62. Elms Jeroen Bornemann), Burak Mete Cosar (84. Riad Stublla), Connor Wlotzka (68. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Jari Limbrock, Hannes Tyrell (28. Dario Markovski) (80. Prince Donna Ogbuagu), Marcel Meuter, Lucas Meuter, Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (65. Luis Scheiermann), Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Felix Diening (65. Sefai Colak) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Benjamin Löding (Bielefeld) - Zuschauer: 131
Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (25.), 2:0 Kadir Yildirim (74.), 3:0 Bastian Rode (90.+3)
SV Westfalia Soest – FC Preußen Espelkamp 2:3
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp (82. Gianluca Greco), Emre Coskun (75. Arne Krick), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk, Marlon Hellmann (87. Eckhard Geisthövel), Mario Jurss, Niklas Senk (66. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Hakan Sezer - Trainer: Stefan Fröhlich
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (68. Rojhat Agackiran), Maik Stoll, Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Malik Baytar (90. Olivier Marohn), Paul Ristau, Hasan Köse (84. Dennis Schmidt), Mehmet Kodes (93. Crispin Beyse), Sargis Julfanyan (46. Tristan Zopf) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marlon Hellmann (30.), 2:0 Hakan Sezer (33.), 2:1 Philip Wölfing (42.), 2:2 Ben Klostermann (61.), 2:3 Rojhat Agackiran (81.)
Borussia Emsdetten - FC Kaunitz fiel witterungsbedingt aus. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.