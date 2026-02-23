Rückschlag für Peckeloh - Kinderhaus und Maaslingen souverän

Nordkirchen verschaffte sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone. – Foto: Benjamin Hanke

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus gab sich zum Auftakt beim SuS Neuenkirchen keine Blöße und gewann mit 3:1 (1:0). Das zweite Tor kurz nach Wiederanpfiff sorgte für Sicherheit. „Das war eine sehr disziplinierte Vorstellung von uns - mit und gegen den Ball“, lobte SCW-Coach Massih Wassey seine Mannschaft gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de".

Der SC RW Maaslingen bleibt in der vermeintlichen "Pole Position" bei einer weniger absolvierten Partie und nur einem Punkt Rückstand. Zuhause hielt die Bartel-Truppe die SF Ostinghausen ebenfalls durch einen Treffer in der ersten Halbzeit in Schach und legte Mitte der zweiten Halbzeit nach, so dass am Ende ein klarer 3:0 (1:0)-Erfolg zu Buche stand.

Einen Rückschlag erlitt einmal mehr der ambitionierte SC Peckeloh, der unter der Woche Regionalligist SF Lotte einen spannenden Westfalenpokal-Fight (1:3) geliefert hatte. Gegen den SV Mesum sorgte ein individueller Patzer von Außenverteidiger Kelvin Klein für den knappen 1:0-Erfolg der Gäste. Zu allem Überfluss hatte sich Stammkeeper Giuliano Rodehutskors beim Aufwärmen vor der Partie verletzt, wurde aber problemlos von Tom Weber vertreten, der schon gegen Lotte im Tor gestanden hatte. „Im Abschluss hat uns heute das Glück gefehlt – Kompliment aber auch an den gegnerischen Torwart, der seine Sache wirklich gut gemacht hat. Wahrscheinlich hätten wir heute noch ewig weiterspielen können, ohne dabei einen Treffer zu erzielen", resümierte Peckelohs Sportliche Leiter Arno Hornberg in der Lokalpresse "Haller Kreisblatt".

In Abwesenheit des gesperrten Torjägers Julin Muthlingam erzielte Mesums Torjäger Nr. 2 Kevin Ostendorf in der 19. Spielminute das Goldene Tor des Tages. "Das war heute purer Wille, dass wir das Ganze gezogen haben. Wenn man über 90 Minuten so gut verteidigt, wie es die Jungs geschafft haben, war es eine tolle Teamleistung", sagte SVM-Co-Trainer Felix Menke gegenüber "heimspiel-online.de". Mesum rückt damit auf Platz 3 vor, da der FSC Rheda bei Eintracht Ahaus patzte (2:3), und hat ebenfalls noch beste Chancen im Aufstiegskampf.