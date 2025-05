Rückschlag für OSC und VFR Voxtrup II im Abstiegskampf

In den Nachhholspielen am Donnerstagabend mussten die Stadtvereine VFR Voxtrup II und der OSC Niederlagen hinnehmen.

VFR Voxtrup II - Spvg Niedermark 0:2 (0:2)

"In einem Torchancen armen spiel, haben wir es nach guten 20 Minuten unsererseits verpasst mit 1:0 in Führung zu gehen. Durch zwei Fehler im Aufbauspiel kassieren wir beide Gegentore noch vor der Halbzeit. In der zweiten Hälfte waren wir nach vorne zu harmlos um das Spiel offen zu halten. Kein gutes Fußballspiel insgesamt und in unserer Situation natürlich ärgerlich,“ sagte uns VFR-Coach Hubo Sobral.

OSC - TV Wellingholzhausen 2:4 (0:3)

"Ein Spiel, was den Begriff Abstiegskrimi wirklich sehr gut beschreibt. Zu Beginn war OSC druckvoller, nach 15 Minuten haben wir uns etwas befreit und haben gute Ballpassagen gehabt. Das 1:0 mit dem Halbzeitpfiff spielte uns sehr gut in die Karten, ebenso wie der Doppelschlag kurz nach der Halbzeit. In der Folge standen wir mächtig unter Druck, konnten uns jedoch immer wieder befreien, sodass wir am Ende OSC auf Distanz halten konnten .Ein enorm wichtiger Schritt für uns, egal wie er am Ende zustande kam,“ meinte der Trainer des TV Wellingholzhausen.