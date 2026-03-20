Rückschlag für Oldenburg und ein Kantersieg des VfB Lübeck Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 27. Spieltags von red · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nord bot der heutige Auftakt des 27. Spieltags packende Duelle, die sowohl den Aufstiegskampf als auch den Kampf um den Klassenerhalt maßgeblich beeinflussen. Während die Tabellenspitze unter Beobachtung stand, entwickelten sich auf den Plätzen intensive Begegnungen, in denen Leidenschaft und taktische Disziplin die Resultate prägten und für deutliche Verschiebungen im Klassement sorgten.

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Der VfB Lübeck feierte vor 770 Zuschauern einen deutlichen Auswärtssieg beim Aufsteiger FSV Schöningen. Die Gäste gingen bereits in der 10. Minute durch Bjarne Pfundheller mit 0:1 in Führung. Lübeck baute den Vorsprung in der 29. Minute durch Manuel Farrona-Pulido auf 0:2 aus. Eine Vorentscheidung fiel in der 54. Minute, als Tom-Luca Winter aufseiten der Schöninger die Rote Karte sah. Einen Ellfmeter verwandelte Ali Wissam Abu-Alfa in der 55. Minute zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte Dardan Karimani in der 61. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. ---

In einem hochemotionalen Duell musste der Aufstiegsaspirant VfB Oldenburg einen herben Dämpfer bei der Reserve von Hannover 96 hinnehmen. Hannover erwischte einen Blitzstart, als Tom Hobrecht in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Montell Ndikom in der 42. Minute auf 2:0. Oldenburg bewies jedoch Moral und kam durch einen Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück: Mats Facklam traf in der 46. Minute zum 2:1, bevor Rafael Brand in der 49. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Hoffnung der Gäste auf eine komplette Wende erhielt in der 70. Minute einen Rückschlag, als Aurel Loubongo des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl geriet Oldenburg erneut in Rückstand; Mustafa Abdullatif verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg für Hannover. ---

Vor 915 Zuschauern lieferten sich der TuS Blau-Weiß Lohne und der BSV Kickers Emden einen zähen Kampf um wichtige Punkte. Die Gäste aus Emden gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Tobias Steffen in Führung, der in der 40. Minute das 0:1 erzielte. Lohne stemmte sich in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Der Einsatz der Hausherren wurde schließlich spät belohnt: Justus Conrady markierte in der 85. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Zähler im Tabellenkeller. ---

SC Weiche Flensburg 08 verlor zuletzt 1:3 in Drochtersen und musste dort auch noch die Rote Karte gegen Uchechi Duru verkraften. Mit 31 Punkten bleibt die Mannschaft im Mittelfeld, aber die Richtung ist offen. FC St. Pauli II erlebte beim 0:5 gegen FSV Schöningen einen bitteren Nachmittag und steht mit nur 15 Punkten weiter auf dem letzten Platz. Das Hinspiel gewann Weiche 3:1. Nach einem Eigentor von Marshall Faleu lagen die Norddeutschen zunächst hinten, drehten das Spiel dann aber durch Dominic Hartmann doppelt und Randy Gyamenah per spätem Foulelfmeter. Alles spricht für eine Partie, in der Weiche auf Wiedergutmachung aus ist – und St. Pauli II mit wachsender Verzweiflung um jeden Halt ringt. ---

Der Tabellenführer reist zu einem Gegner, der sich nur schwer bezwingen lässt. 1. FC Phönix Lübeck holte zuletzt beim 1:1 beim Bremer SV nur einen Punkt und bleibt bei 37 Zählern. SV Meppen dagegen gewann gegen Werder Bremen II dramatisch mit 2:1, nachdem Luis Sprekelmeyer in der 88. Minute und Daniel Haritonov in der 90.+3 Minute ein spätes Comeback vollendeten. Das Hinspiel gewann Meppen 2:0 durch Tore von Oliver Schmitt und Ersin Zehir. Doch Phönix ist kein Gegner, der sich bereitwillig in eine Rolle fügt. Für Meppen ist dieses Spiel ein weiterer Test auf Titelreife. Für Lübeck ist es die Chance, einem Favoriten weh zu tun und selbst wieder näher an das obere Feld heranzurücken. ---

SV Werder Bremen II hat in diesen Tagen Punkte gesammelt, aber nicht das ganz große Signal gesendet. Auf die späte 1:2-Niederlage in Meppen folgte unter der Woche ein 1:1 bei Altona 93. Mit 29 Punkten bewegt sich die Mannschaft weiter in einem Bereich, der Aufmerksamkeit verlangt. SV Drochtersen/Assel gewann zuletzt 3:1 gegen Weiche Flensburg und bleibt mit 58 Punkten direkter Verfolger des Spitzenreiters. Das Hinspiel gewann Drochtersen 3:2. Maximilian Geißen, Liam Giwah und Jannes Wulff trafen damals, Werder hielt durch Dennis Lütke-Frie und Cimo Röcker dagegen. Dieses Rückspiel trägt somit die Erinnerung an ein enges, lebendiges Duell. Drochtersen darf im Titelrennen nicht nachlassen, Werder II sucht nach einem Befreiungsschlag. ---

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Altona 93 Altona 93 13:00 live PUSH

Das Stadtduell bekommt durch die Tabelle zusätzliche Schärfe. Hamburger SV II verlor unter der Woche 0:1 in Jeddeloh, nachdem die Mannschaft zuvor mit dem 2:0 in Lübeck ein starkes Auswärtssignal gesetzt hatte. Mit 36 Punkten steht der HSV II stabil im oberen Mittelfeld. Altona 93 gewann am Wochenende 3:0 gegen HSC Hannover und holte danach im Nachholspiel gegen Werder Bremen II ein 1:1. Damit steht der Aufsteiger nun bei 19 Punkten und lebt wieder. Das Hinspiel gewann der HSV II 2:0 durch Tore von Immanuel Pherai und Moritz Reimers, dazu sah Shafiq Nandja noch Gelb-Rot. Diesmal ist die Lage elektrischer. Altona kommt mit Hoffnung, der HSV II mit dem Wunsch, das Derby und die Kontrolle über die Stadt zu behalten. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 PUSH

FC Eintracht Norderstedt verlor zuletzt 2:4 in Emden und bleibt mit 21 Punkten tief in der Abstiegszone verankert. Jeder weitere Rückschlag drückt schwerer. SSV Jeddeloh hat nach dem 0:4 gegen Hannover 96 II eine starke Reaktion gezeigt und unter der Woche den Hamburger SV II mit 1:0 besiegt. Mit 45 Punkten bleibt Jeddeloh auf Rang vier und damit in Sichtweite der Spitze. Das Hinspiel endete 2:2. Norderstedt führte damals durch Felix Drinkuth und Jonas Behounek schon 2:0, ehe Tom Gaida und Tobias Bothe in der Schlussphase noch ausglichen. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel heikel. Norderstedt braucht Punkte mit aller Kraft, Jeddeloh will den frischen Aufschwung konservieren. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover Bremer SV Bremer SV 14:00 live PUSH