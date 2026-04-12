Rückschlag für Homberg – Schauenburg verspielt eine 3:0-Führung

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 22. Spieltag hat die Spitze der Gruppenliga Kassel 1 nicht umgestürzt, aber weiter geschärft. 1. FC Schwalmstadt gewann auch den Härtetest beim SSV Sand und FSG Gudensberg löste seine Pflichtaufgabe beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. Dahinter schob sich SC Edermünde gegen Melsunger FV auf 44 Punkte heran während TSV Korbach gegen FSV Wolfhagen II ein offensives Ausrufezeichen setzte.

Wie schon im Hinspiel nahm der 1. FC Schwalmstadt dem SSV Sand die Punkte erst in der späten Phase ab. Nach der frühen Führung durch Leandro Knoch glich Waly Ahmad Saddiqi für die Gastgeber aus, ehe Leonard Freund in der 87. Minute per Foulelfmeter das 2:1 für den Spitzenreiter besorgte. Freund sprach anschließend von dem „erwartet schweren Spiel“ auf schwierigem Geläuf und räumte ein, dass der Sieg „vielleicht ein bisschen glücklich“ gewesen sei – entscheidend seien aber die drei Punkte. Schwalmstadt bleibt damit das Maß der Dinge, Sand verpasste trotz eines ordentlichen Auftritts den Sprung nach oben.

Komfortable Führung verspielt

In Schauenburg schien die Partie nach einer halben Stunde bereits entschieden. Die Gastgeber führten nach Treffern von Jan-Philip Schmidt und Marius Crede mit 3:0, ehe der TSV Mengsberg bemerkenswert zurückkam. Simon Luther verkürzte, Janus Weber legte spät nach, und in der Schlussminute half Schauenburg mit einem Eigentor von Max Heinemann selbst beim 3:3 mit. Für Mengsberg war es nach zuletzt mehreren Rückschlägen zumindest ein Moralpunkt, Schauenburg ließ dagegen zwei Zähler liegen, die im Rennen um die obere Tabellenhälfte gutgetan hätten.

Pflichtaufgabe erfüllt

FeLoNi zeigte gegen Gudensberg zunächst, warum der 4:1-Erfolg in Altenlotheim kein Zufall war. Nach der frühen Gästeführung drehte Louis Wicke die Partie mit einem Doppelpack, doch die Antwort des Tabellenzweiten kam noch vor der Pause: Finn Pfalzgraf und Danilo Daumer stellten innerhalb von Minuten auf 3:2, in der Schlussphase machte Niklas Heiderich alles klar. Gudensberg gewann damit 4:2 und hielt den Abstand auf Schwalmstadt zumindest stabil, während Felsberg/Lohre/Niedervorschütz trotz mutigem Beginn leer ausging. Folwerk dreht auf

Im direkten Duell des unteren Tabellendrittels setzte SG Brunslar/Wolfershausen ein deutliches Zeichen. Beim 3:1 gegen den FC Homberg erzielte Leon Folwerk bereits vor der Pause alle drei Tore und entschied die Partie damit praktisch im Alleingang. Der Anschluss von Anton Bolduan nach dem Seitenwechsel änderte am verdienten Heimsieg nichts mehr. Brunslar verschaffte sich damit etwas Luft, Homberg bleibt tief unten hängen. Korbacher Offensivwucht

Der TSV Korbach ließ Wolfhagen II kaum zur Luft kommen und gewann 6:2. Zwischen der 24. und 35. Minute zogen die Gastgeber mit vier Treffern binnen elf Minuten davon, nach dem Seitenwechsel erhöhten sie sogar auf 5:0. Wolfhagen betrieb später nur noch Ergebniskosmetik, ehe Falk Schneider den Schlusspunkt setzte. Für Korbach war es die passende Antwort auf die Niederlage beim Spitzenreiter, für die Wölfe die nächste bittere Klatsche nach dem 1:5 gegen Edermünde. Sieg in Unterzahl

Der SC Edermünde setzte seinen Lauf mit einem 2:0 gegen den Melsunger FV fort. Maßgeblich war dabei auch Torhüter Lasse Blochel, der beim Stand von 0:0 einen Foulelfmeter von Daniel Kraus parierte. Kurz vor der Pause traf Jonathan Mertsch zur Führung, in der Schlussminute erhöhte Felix Mertsch. Selbst die Gelb-Rote Karte gegen Niklas Trulsen änderte nichts mehr am verdienten Erfolg, mit dem Edermünde auf Rang drei sprang. Am Ende zu wenig

Im Kellerduell zwischen TuSpo Mengeringhausen und Schrecksbach gab es ein 1:1, das keinem so recht hilft. Nach dem Rückstand durch Dennis Huber glich Giulian Braun für die Gastgeber aus, die insgesamt die besseren Chancen hatten und sich später über zwei verlorene Punkte ärgerten. Die Rote Karte gegen Marlon Genth auf Schrecksbacher Seite und die Gelb-Rote gegen Jeremy Natera Viering in der Schlussphase unterstrichen den Charakter eines Spiels, in dem viel Einsatz, aber wenig Leichtigkeit steckte. Mengeringhausen bleibt Letzter, Schrecksbach steckt weiter direkt davor fest. Klare Angelegenheit