Rückschlag für Hildesheim: VfV 06 unterliegt in Lüneburg

Die Ausgangslage war klar: Hildesheim ging mit 43 Punkten als Tabellenfünfter in die Partie, während Lüneburg mit 35 Zählern auf Rang neun lag. Auf dem Platz erwischten jedoch die Gastgeber den besseren Start. Bereits in der 12. Minute brachte Monteiro Magnus Francisco den Lüneburger SK in Führung. Der frühe Treffer spielte den Hausherren in die Karten, die sich in der Folge auf eine kompakte Defensive und kontrollierte Umschaltmomente konzentrierten.

Hildesheim bemühte sich um Spielkontrolle, fand jedoch nur selten Lösungen gegen die gut organisierte Abwehr der Gastgeber. Entscheidung nach der Pause Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Der VfV 06 hatte mehr Ballbesitz, ohne daraus zwingende Torchancen zu entwickeln.