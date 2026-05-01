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Allgemeines
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Rückschlag für Hildesheim: VfV 06 unterliegt in Lüneburg
Hildesheim verliert Nachholspiel mit 0:2 und verpasst Anschluss an die Spitzengruppe
Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat im Nachholspiel des 15. Spieltags einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Lüneburger Sport-Klub Hansa unterlag die Mannschaft mit 0:2 und verliert weiter an Boden im Rennen um die oberen Tabellenplätze.
Die Ausgangslage war klar: Hildesheim ging mit 43 Punkten als Tabellenfünfter in die Partie, während Lüneburg mit 35 Zählern auf Rang neun lag.
Auf dem Platz erwischten jedoch die Gastgeber den besseren Start. Bereits in der 12. Minute brachte Monteiro Magnus Francisco den Lüneburger SK in Führung. Der frühe Treffer spielte den Hausherren in die Karten, die sich in der Folge auf eine kompakte Defensive und kontrollierte Umschaltmomente konzentrierten.
Hildesheim bemühte sich um Spielkontrolle, fand jedoch nur selten Lösungen gegen die gut organisierte Abwehr der Gastgeber.
Entscheidung nach der Pause
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Der VfV 06 hatte mehr Ballbesitz, ohne daraus zwingende Torchancen zu entwickeln.
In der 69. Minute sorgte schließlich Pauer für die Vorentscheidung. Nach einem konsequent ausgespielten Angriff erhöhte er auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Heimsieg.
Die Gäste konnten in der Schlussphase keine entscheidenden Akzente mehr setzen, während Lüneburg die Partie souverän zu Ende spielte. Mit dem Sieg verbessert sich der Lüneburger SK Hansa auf 38 Punkte und rückt auf den neunten Tabellenplatz vor.
Der VfV 06 Hildesheim bleibt bei 43 Zählern und fällt im engen Verfolgerfeld zurück. Der Abstand zu den Spitzenplätzen wächst weiter an – insbesondere zum Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst, der mit 59 Punkten weiterhin souverän an der Spitze steht.
Für Hildesheim bedeutet die Niederlage einen weiteren Dämpfer im Saisonendspurt. Die Mannschaft steht nun vor der Aufgabe, schnell wieder Stabilität zu finden, um im verbleibenden Programm konkurrenzfähig zu bleiben.