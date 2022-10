Rückschlag für Frauen des TSV 1865 Murnau - Niederlage gegen Minimalistinnen Serie reißt gegen DJK Geratskirchen

In Geratskirchen geriet die Mannschaft von Spielertrainerin Annika Doppler in der 35. Minute auf die Verliererstraße. Amelie Prinz stellte auf 1:0 für die DJK, zugleich der Pausenstand. Blieben ja noch 45 Minuten, um die Partie zu drehen. Doch die Murnauerinnen bekamen direkt den nächsten Dämpfer verpasst. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff drehte Geratskirchens Sabrina Eder jubelnd ab – 2:0. Zwar antwortete der TSV in Person von Torjägerin Franziska Fischer schnell mit dem Anschlusstreffer (54.), doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Damit rutsche Murnau in der Landesliga-Tabelle auf Rang sieben. (phi)