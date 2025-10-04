Rückschlag für die Ulmer Spatzen beim FC Ingolstadt

Ein schwerer Gang nach Bayern

Zum Ende der englischen Woche mussten die Spatzen nach dem furiosen 5:1 gegen Schweinfurt in Ingolstadt antreten. Interimstrainer Moritz Glasbrenner stand erneut an der Seitenlinie und wollte mit seinem Team den Aufwärtstrend bestätigen. Für die Hausherren ging es darum, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, denn der FC Ingolstadt hatte bis dahin erst acht Punkte gesammelt und lag auf dem 17. Platz. 4605 Zuschauer, darunter 1420 lautstarke Ulmer Anhänger, sorgten für Stimmung im Audi Sportpark.

Ein holpriger Start für die Spatzen

Schon in den Anfangsminuten wurde es brenzlig. In der 5. Minute unterlief Luis Görlich ein Missgeschick, als er am Ball vorbeischlug. Gustav Christensen nutzte die Chance, traf jedoch nur den Pfosten. Christian Ortag konnte den Nachschuss zur Ecke klären. Auch in der 8. Minute wurde es gefährlich, als Marcel Costly per Kopf knapp verzog. Ulm versuchte, eigene Akzente zu setzen. Nach einer Flanke von Dennis Chessa landete der Ball in der 11. Minute über Umwege bei Elias Löder, dessen Schuss Kai Eisele im Ingolstädter Tor entschärfte.

Costly bringt Ingolstadt in Führung

In der 22. Minute schlug Ingolstadt zu. Yannick Deichmann setzte Marcel Costly im Strafraum in Szene, dieser drehte sich und traf präzise ins rechte Eck. Das 1:0 bedeutete den frühen Rückstand für Ulm. Wenig später prüfte Frederik Carlsen Christian Ortag mit einem Schlenzer, den der Ulmer Keeper stark abwehrte.

Dajaku gleicht aus

In der 32. Minute meldeten sich die Spatzen eindrucksvoll zurück. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Ben Henry Uhrig auf den Punkt. Leon Dajaku übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän links unten zum 1:1. Der Ausgleich gab Ulm spürbar Auftrieb. Bis zur Pause ließen die Spatzen nichts mehr anbrennen. Mit dem Remis ging es in die Kabinen.

Ein Rückschlag direkt nach Wiederanpfiff

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn erhielt kurz nach der Pause einen Dämpfer. Eine Ecke von Frederik Carlsen fand in der 50. Minute den Kopf von Simon Lorenz, der den Ball zum 2:1 ins Netz wuchtete. Wenige Minuten später hatte Lorenz erneut eine große Gelegenheit, sein Kopfball landete aber am Pfosten.

Ulm kämpft, aber das Glück fehlt

Die Spatzen versuchten, sich zurück ins Spiel zu arbeiten. In der 71. Minute bediente Paul-Philipp Besong den in den Strafraum startenden Elias Löder, doch Kai Eisele war schneller am Ball. Zwei Minuten später hielt Christian Ortag einen Schuss von Frederik Carlsen sicher. In der 78. Minute legte Evan Brown für Niklas Kölle auf, dessen Schuss jedoch geblockt wurde. Der große Moment kam in der 82. Minute, als Luis Görlich auf André Becker durchsteckte. Becker traf ins Netz, doch der Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen – die Ulmer Aufholjagd blieb unbelohnt.

Ingolstadt entscheidet die Partie spät

Stattdessen schlugen die Gastgeber noch einmal eiskalt zu. In der 87. Minute wurde Marcel Costly von Max Besuschkow geschickt und verwandelte sicher zum 3:1. In der Nachspielzeit erhöhte Davide Sekulovic nach Vorlage von Costly auf 4:1. Damit war die deutliche Niederlage besiegelt.

Ein ernüchternder Nachmittag

Nach dem starken Auftritt gegen Schweinfurt mussten die Spatzen in Ingolstadt Lehrgeld zahlen. Trotz des verdienten Ausgleichs durch Leon Dajaku fehlte nach dem Seitenwechsel die Durchschlagskraft. Ein aberkannter Treffer von André Becker verhinderte die Chance auf ein mögliches 2:2. Am Ende machten die Schanzer mit zwei späten Treffern alles klar.

Ausblick nach der Länderspielpause

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt nach zehn Spielen bei 13 Punkten und rangiert damit im Tabellenmittelfeld. Während der anstehenden Länderspielpause steht am Mittwoch ein Testspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg auf dem Programm. Nach der Pause geht es im Donaustadion gegen den FC Energie Cottbus weiter. Dann wollen die Spatzen wieder zeigen, dass sie sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen.