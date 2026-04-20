Rückschlag für den TSV Geiselbullach – Konter ebnet Gegner den Weg

Die Einstellung bei Geiselbullach (graue Trikots) stimmte, das Ergebnis nicht. – Foto: Metzler

Der TSV Geiselbullach kassiert eine Niederlage gegen Untermenzing. Nun rückt Verfolger Raisting in der Tabelle bedrohlich nahe heran.

„Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, meinte Bullachs Spielertrainer Stefan Held. Eine Hand voll guter Einschussmöglichkeiten ließen die Gelb-Weißen ungenutzt. Untermenzing machte es besser und verwandelte zwei Konterchancen zu zwei Treffern. „Wir kriegen den Ball einfach nicht rein“, trauerte Held den verpassten Chancen hinterher. Die beste Einschussmöglichkeit vergab Lysander Weiß nach 75 Minuten. Der Dreifachtorschütze vom vergangenen Mittwoch scheiterte vom Elferpunkt an Untermenzings Keeper Anton Schlick.

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt setzte es für den TSV Geiselbullach. Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor der Aufsteiger gegen den SV Untermenzing mit 0:2 (0:1). In der Tabelle stehen die Bullacher zwar weiterhin über dem ominösen Strich, doch der ärgste Verfolger SV Raisting zog etwas überraschend nach Punkten gleich. Die Ammerseer, die ihrerseits noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben, gewannen bei Aufstiegsaspirant TSV Gilching mit 1:0. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell zwischen Raisting und Geiselbullach.

TSV Geiselbullach vergibt zu viele Chancen

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren das aktivere Team, lagen aber dennoch nach 13 Minuten durch Moritz Mösmang zurück. „Den Konter haben sie eiskalt ausgespielt“, resümierte Held. Auf der anderen Seite hatten die Bullacher zweimal den Torschrei auf den Lippen, doch zweimal wurde der Ball auf der Torlinie geklärt.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Felix Schickinger (Günding) waren die Gastgeber das dominantere Team. Doch wieder ließen die Bullacher beste Möglichkeiten aus. Roman Fuchs scheiterte am Pfosten (50.), Maximilian Lutters Freistoß wurde auf der Torlinie entschärft (65.), Lysander Weiß scheiterte vom Elferpunkt (75.). Besser machten es die Gäste: Ein blitzsauberer Konter führte zum 0:2 durch Marino Zivkovic (78.).

Dennoch: „Leistung und Einstellung haben gestimmt“, sagte Held. „Wir müssen uns lediglich ankreiden lassen, die Tore nicht gemacht zu haben.“