Rückschlag für den SC Wegberg

Im Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger und Tabellennachbarn fielen insgesamt sieben Tore. Das glücklichere Ende hatte der Gast aus Bauchem, der nun wieder Anschluss an das rettende Ufer schließen kann. Für den SCW ist die Niederlage umso bitterer, da die 3:2 Halbzeitführung nicht über die Zeit gebracht werden konnte. In der 18. Minute kommt Bauchem durch einen Fehler im Wegberger Aufbauspiel an den Ball, am Ende verwertet Thomas Schmidt den Ball per Seitfallzieher zum 0:1. Nach einem Sololauf erzielt Lukas Pomp in der 24. Minute den Ausgleich, Bauchems Bank monierte den Treffer, da der Ball vorher die Seitenlinie bereits passiert haben soll. Schiedsrichter Koch entschied jedoch auf Tor, welches dem SC Wegberg Aufwind brachte. Eine schöne Kombination über rechts flankt Sven Dreifeld in die Mitte, dort steht Dominik Bischoff frei und kann in die rechte untere Ecke einköpfen (27.). Fünf Minuten später bereits wieder der Ausgleich, nach einer flachen Hereingabe in den Rückraum vollendet Nils Rütten ins rechte Eck (32.). Das Spiel ging munter weiter hin und her, Sven Dreifeld kommt erneut über die rechte Seite durch in den Strafraum und wird von Timo Marienfeld im Strafraum umgegrätscht. Den fälligen Elfmeter verwandelt Lukas Pomp sicher (41.). Nach dem Seitenwechsel hat Bauchem bereits in der 46. eine gute Gelegenheit für den Ausgleich, Rüttens Kopfball geht jedoch knapp am Tor vorbei. In der 58. Minute muss Koch erneut auf Elfmeter entscheiden, Fehmi Gjosha hält Rütten am linken Strafraumrand fest. Auch Rütten verwandelt sicher zum 3:3. Zehn Minuten später gewinnt Thomas Schmidt ein Kopfballduell gegen Paul Schlagheck, der Kopfball landet erneut bei Rütten, der mit seinem dritten Tor das 3:4 erzielt (67.). Der SC schmiss nun alles nach vorne. Ein Foul an Pomp in der 85. Minute im Strafraum wird nicht geahndet, der anschließende Schuss von Maik Fuhrmann landet neben dem Tor. Dann kommt doch noch die große Gelegenheit, ein Ball von Florian Hülsenbusch rutscht zwei Bauchemer Verteidigern über den Fuß, Alexander Kolacz läuft alleine auf das Tor zu, umkurvt den Torwart und wird dann vom Abseitspfiff von SR Koch gestoppt. Aufgeregt darüber, dass diese Abseitsstellung zu unrecht gepfiffen wurde, handelt sich Kolacz noch die rote Karte wegen Beleidigung ein. In der 90.+4 kommt der SC nochmal gefährlich vor das Tor, erst wird Pomp vor dem Strafraum gefoult, dann Hülsenbusch im Strafraum. Es gibt jedoch nur Freistoß für den SCW, der dann über das Tor geschossen wurde. Danach war das Spiel vorbei und die Enttäuschung über die Niederlage jedem Spieler des Sportclubs ins Gesicht geschrieben.