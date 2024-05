Rückschlag für den FC Zell im Abstiegskampf

Ohne Probleme hat der SV Weil seine nächsten Punkte eingefahren. Schon in der dritten Minute brachte Maximilian Maier den Landesligisten am Dienstagabend per Kopf in Führung, nachdem Nemanja Radulovic (21., 29.) nachlegte, war die Partie nahezu entschieden. Für Radulovic waren es bereits die Saisontore Nummer 13 und 14, mit Justin Samardzic (erkrankt/16 Tore) und Marvin Stöhr (15) sind drei Weiler weit vorn in der Torjägerliste platziert. "Wir haben das Spiel dominiert", so Trainer Andreas Schepperle über eine "sehr starke erste Halbzeit". Zwar verkürzte der SV Ballrechten-Dottingen (31.), doch es brannte nichts mehr an bei Weil, das die Saison noch in den Top Vier abschließen kann. Der frisch eingewechselte Witali Semenschuk (70.) und Marvin Stöhr (77.) setzten die Schlusspunkte. Von zehn Partien in diesem Jahr hat Weil nur eine verloren.

SVW: Keller; N. Rusch (67. Scicchitano), Groß (77. P. Maier), Kaiser, M. Rusch (67. Semenschuk); Schepperle, M. Maier, Ferati (74. Neugebauer); Hofmans, Stöhr (81. Fazliji), Radulovic. Tore: 1:0 M. Maier (3.), 2:0, 3:0 beide Radulovic (21., 29.), 3:1 Völkel (36.), 4:1 Semenschuk (70.), 5:1 Stöhr (77.) Schiedsrichter: Lefort (Würmersheim). Zuschauer: 120.