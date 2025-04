Rückschlag für den FC Kray in Dingden

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste stärker, hatten einen großen Ballbesitzanteil und versuchten, den Abwehrverbund der Mannschaft Marcel Poelmann unter Druck zu setzten. Nach einer schönen Ballstafette ergab sich für Dingden die Chance zur Führung, doch erneut war Keeper Raphael Koczor auf dem Posten. Die Heimmannschaft hingegen versuchte immer wieder durch schnell vorgetragene Angriffe zum Erfolg zu kommen. Juri Korte hatte die Führung auf dem Fuß doch der erlösende Führungstreffer wollte nicht fallen. Den erzielten dann, sehr zum Leidwesen aller Krayer Anhänger, die Gäste in der 78. Minute. Nach einem Eckball kam Jonas Beckmann frei zum Kopfball und netzte zur Führung ein. Doch der Underdog zeigte sich unbeeindruckt, fuhr immer wieder Angriffe auf das Gästetor; jedoch wollte der verdiente Ausgleich nicht mehr fallen, sodass am Ende eine 0:1-Heimniederlage auf der Anzeigetafel stand.

Bei bestem Fußballwetter startete der FC Kray stark in die Partie gegen den Klassenprimus. Defensiv stand der FC stabil und ließ so Dingden offensiv nicht zur Entfaltung kommen. Nach Ballgewinnen wurde schnell umgeschaltet und der Tabellenelfte konnte die Gäste so unter Druck setzen. Die größte Chance zur Führung hatte dann Florian Abel, doch Dingdens Torwart Johannes Buers fischte den Schuss mit den Fingerspitzen aus dem Winkel. Im weiteren Verlauf der Partie erspielte sich das Team weitere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Gäste hingegen kamen nur einmal richtig gefährlich vor das Tor der Krayer - doch Raphael Koczor war auf dem Posten und hielt die Null fest, sodass es mit dem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause ging.

"unverdienter Sieg für Dingden"

“In meinen Augen ein unverdienter Sieg für Dingden", sagte ein enttäuschter Trainer Marcel Poelmann nach der Partie. "In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht; haben den Gegner zu Fehlern gezwungen und unser Spiel auf den Platz gebracht. Wir konnten uns einige Chancen erspielen, die wir allerdings leider nicht nutzen konnten. Da fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Nach der Halbzeitpause war es ein recht ausgeglichenes Spiel; Dingden wurde stärker, was auch zu erwarten war. Trotzdem hatten wir durch Juri Korte eine gute Chance zur Führung und leider hat sich das Spiel dann, wie es so oft ist, durch eine Standardsituation. In meinen Augen hätten wir heute einen Dreier verdient gehabt, doch so müssen wir mit der Enttäuschung klarkommen", erklärte der Übungsleiter.

Weiter geht es für den FC Kray bereits am Freitag, 4.April. Dann geht es um 19 Uhr im Derby zur SpVgg Steele 03/09.