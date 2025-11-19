Rückschlag für Aufstiegsanwärter SV Bad Rothenfelde II

Einen herben Rückschlag im Rennen um die Aufstiegsplätze musste der SV Bad Rothenfelde II hinnehmen. Mit 1:2 nach 1:0-Führung unterlag der Tabellenzweite gegen RW Sutthausen und musste innerhalb weniger Tage die zweite Niederlage hinnehmen.

Es war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Nach einer Stunde Spielzeit brachte Torjäger Jonas Piwecki den SV Bad Rothenfelde in Führung. Eine Viertelstunde vor dem Ende drehten die Gäste durch Tore von Lennart Wiehr und dem elften Saisontreffer von Joshua-Elaya Thioune innerhalb von fünf Minuten das Spiel und gewannen am Ende nicht unverdient mit 2:1 Toren und verabschiedet sich mit einen Erfolgserlebnis frühzeitig in die Winterpause.

"In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause übernahm der SV Bad Rothenfelde II immer mehr das Spiel und ging auch verdient in Führung. Quasi aus dem Nichts machen wir dann das 1:1, übernehmen dann die Kontrolle und belohnen uns am Ende mit dem sehr wichtigen Sieg. So gehen wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause," meinte Dominik Witte (RW Sutthausen).

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, mit einem leichten Chancenplus für Sutthausen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann besser im Spiel und gehen auch verdient mit 1:0 in Führung. Leider verpassen wir es, das 2:0 zu machen und das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Stattdessen werden wir zweimal ausgekontert," sagte uns Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).