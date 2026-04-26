Rückschlag an der Mosel: Kickers Offenbach unterliegen in Trier

Personelle Rotationen unter Mark Zimmermann

Im Vergleich zum Spiel unter der Woche nahm Trainer Mark Zimmermann vier Veränderungen an der Startformation vor. Für Jelle Goselink, Mohamadaziz Abdelhadi, Sascha Korb und Keanu Staude rückten Valdrin Mustafa, Dominik Crljenec, Ali Loune sowie Vincent Moreno-Giesel in die erste Elf. Das Ziel war es, nach der Belastung der englischen Woche frische Impulse zu setzen, doch die Anfangsphase gehörte den Gastgebern.

Früher Doppelschlag schockt die Kickers

Der SV Eintracht Trier fand deutlich besser in die Partie und nutzte die anfängliche Unsicherheit der Offenbacher Defensive konsequent aus. In der 5. Minute resultierte eine zunächst geklärte Ecke in einem Treffer für die Hausherren, als Herber den Ball per Dropkick aus der zweiten Reihe in den Winkel beförderte. Nur wenig später, in der 14. Minute, erhöhte König, der sich auf dem linken Flügel durchsetzte und vom Strafraumeck flach in das untere linke Eck zum 2:0 vollendete. Die Offenbacher hatten zudem Glück, dass Laux nach einer weiteren Ecke nur das Lattenkreuz traf (24.), sodass es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

Anschlusstreffer durch Jona Borsum weckt Hoffnung

Um den neuen Aufschwung zu erzwingen, reagierte Mark Zimmermann in der 57. Minute mit einem Doppelwechsel und brachte Keanu Staude sowie Kilian Skolik für Valdrin Mustafa und Ron Berlinski. Die Maßnahme fruchtete schnell: Nur drei Minuten nach ihrer Einwechslung griffen die Kickers entschlossen durch das Zentrum an. In einem unübersichtlichen Gewühl landete das Leder bei Jona Borsum, der den gegnerischen Torhüter aus der zweiten Reihe mit einem glücklichen Lupfer zum 1:2 überwand (60.).

Profidebüt für Davide Santoro in der Schlussphase

In der 76. Minute feierte Davide Santoro, der die Torjägertabelle der Verbandsliga für Kickers Offenbach anführt, sein Profidebüt. Kurz darauf bot sich die große Gelegenheit zum Ausgleich: Nach einem sehenswerten Chippass von Kilian Skolik in den Lauf von Keanu Staude wurde dieser im letzten Moment am Abschluss gestört. Den daraus resultierenden Nachschuss setzte Davide Santoro jedoch lediglich an das Außennetz (79.).

Fokus auf das nächste Heimspiel gegen Walldorf

In der verbleibenden Spielzeit ergaben sich keine weiteren zwingenden Chancen für die Offenbacher, womit die Niederlage im Moselstadion besiegelt war. Die Mannschaft muss diesen Rückschlag nun schnell verarbeiten, um am kommenden Samstag wieder in die Spur zu finden. Dann empfängt der OFC den FC-Astoria Walldorf im Stadion am Bieberer Berg. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 14 Uhr.