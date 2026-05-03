Rückschlag an der Förde

Kiel brauchte einige Minuten, um sich aus dem Pressing zu lösen, wurde dann aber mit zunehmender Spieldauer gefährlicher. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Gastgeber schließlich einen schnellen Angriff zur Führung: Phil Harres verwertete eine Hereingabe von Jonas Therkelsen zum 1:0 (31.).

Die Eintracht startete mutig in die Begegnung und setzte Kiel früh unter Druck. Bereits in der Anfangsminute hatte Jovan Mijatovic die erste Gelegenheit, scheiterte jedoch am Torhüter. Auch in der Folge blieben die Löwen zunächst präsent, ohne sich dauerhaft festzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel reagierte Trainer Lars Kornetka mit mehreren Wechseln, die der Partie zunächst mehr Dynamik gaben. Die Löwen kamen nun besser in die Zweikämpfe und erhöhten den Druck.

Bis zur Pause übernahm Kiel zunehmend die Kontrolle, während Braunschweig Mühe hatte, offensiv klare Akzente zu setzen.

Lukas Frenkert sorgte direkt nach seiner Einwechslung für Gefahr, sein Kopfball nach einer Ecke verfehlte das Tor nur knapp. Wenig später scheiterte er erneut, diesmal stand jedoch eine Abseitsposition im Weg. Auch Max Marie und Faride Alidou kamen zu aussichtsreichen Abschlüssen, ohne jedoch die Kieler Defensive zu überwinden.

Die Eintracht hatte im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz und verlagerte das Spiel phasenweise in die Hälfte der Gastgeber, fand im letzten Drittel aber nicht die entscheidende Lücke.

Harres entscheidet die Partie spät

Während Braunschweig auf den Ausgleich drängte, blieb Kiel im Umschaltspiel gefährlich. Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss: Phil Harres nutzte eine der wenigen klaren Chancen im zweiten Durchgang und stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 (87.).

Damit war die Partie entschieden. Die Löwen versuchten in der Schlussphase zwar noch einmal alles, blieben aber ohne Torerfolg.

Nach dem Erfolg in Kaiserslautern verpasst Eintracht Braunschweig den nächsten Schritt im Abstiegskampf. Trotz einer engagierten Leistung und Phasen mit optischer Überlegenheit steht am Ende eine bittere Auswärtsniederlage.

Der Fokus richtet sich nun auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Dynamo Dresden, in dem die Löwen vor eigenem Publikum noch einmal wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren wollen.