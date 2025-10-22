 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Auch vom bisherigen Spitzenreiter der C-Liga, SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim (links Doppel-Torschütze Vitali Becker) hat sich der FC Sportfreunde Heppenheim (Sehmus Öhner) nicht vom Erfolgsweg abbringen lassen. Mit dem 4:2-Sieg stürmten die Heppenheimer auf Aufstiegsplatz zwei.
Auch vom bisherigen Spitzenreiter der C-Liga, SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim (links Doppel-Torschütze Vitali Becker) hat sich der FC Sportfreunde Heppenheim (Sehmus Öhner) nicht vom Erfolgsweg abbringen lassen. Mit dem 4:2-Sieg stürmten die Heppenheimer auf Aufstiegsplatz zwei. – Foto: Dagmar Jährling

Rückschläge machen den FC Sportfreunde Heppenheim stark

Mit dem Start in der C-Liga hat der FC Sportfreunde Heppenheim die richtige Entscheidung getroffen +++ Trainer Emir Öner weiß, warum seine Mannschaft so gut performt.

Verlinkte Inhalte

KLC Bergstraße
Sportfreunde
SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim

Der FC Sportfreunde Heppenheim hat die richtige Wahl getroffen, als er sich für einen Neustart in der C-Liga Bergstraße entschied. Trainer Emin Öner war bewusst, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Im Plus-Text auf Echo online erklärt der Trainer, warum die Sportfreunde bislang so gut performen, spricht aber auch eine Warnung aus.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim
SG Waldesruh/Azzurri LampertheimSG Waldesruh/Azzurri Lampertheim
FC Sportfreunde Heppenheim
FC Sportfreunde HeppenheimSportfreunde
2
4
Abpfiff

Aufrufe: 022.10.2025, 06:00 Uhr
Markus KarraschAutor