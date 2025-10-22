Rückschläge machen den FC Sportfreunde Heppenheim stark

Der FC Sportfreunde Heppenheim hat die richtige Wahl getroffen, als er sich für einen Neustart in der C-Liga Bergstraße entschied. Trainer Emin Öner war bewusst, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Im Plus-Text auf Echo online erklärt der Trainer, warum die Sportfreunde bislang so gut performen, spricht aber auch eine Warnung aus.