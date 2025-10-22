Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Auch vom bisherigen Spitzenreiter der C-Liga, SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim (links Doppel-Torschütze Vitali Becker) hat sich der FC Sportfreunde Heppenheim (Sehmus Öhner) nicht vom Erfolgsweg abbringen lassen. Mit dem 4:2-Sieg stürmten die Heppenheimer auf Aufstiegsplatz zwei. – Foto: Dagmar Jährling
Rückschläge machen den FC Sportfreunde Heppenheim stark
Mit dem Start in der C-Liga hat der FC Sportfreunde Heppenheim die richtige Entscheidung getroffen +++ Trainer Emir Öner weiß, warum seine Mannschaft so gut performt.