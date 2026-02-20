Rückrundenstart unter Hochspannung

Die Kreisliga A Köln 4 startet in die Rückrunde. Tabellenführer Weiler steht vor einer kniffligen Aufgabe, Poll und Gremberg liefern sich ein Verfolgerduell – und im Tabellenkeller beginnt der Überlebenskampf.
Olympia fordert den Primus
Der Fünftplatzierte ESV Olympia Köln (24 Punkte) trifft auf Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (40 Punkte). Weiler stellt mit 59 Treffern die beste Offensive und reist als Favorit an, doch Olympia gilt als spielstarkes Team mit Heimqualität. Weilers Trainer Sven Karis betont: „Zum Auftakt erwartet uns mit Olympia direkt ein richtig anspruchsvoller Gegner, der jeder Mannschaft in dieser Liga – besonders vor heimischem Publikum – Probleme bereiten kann. Wir haben dieses Duell in den vergangenen Jahren häufig gespielt, es ist mittlerweile zu einem echten Klassiker geworden, in dem stets viel Intensität herrscht. Spielerisch gehört Olympia zu den stärksten Teams der Liga und verfügt zudem über einen guten Trainer an der Seitenlinie. Wir wissen, was auf uns zukommt, sind froh, dass es endlich wieder losgeht, und wollen die drei Punkte nach Weiler holen.“ Ein Auswärtssieg wäre für den Tabellenführer ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.
Bürrig prüft Blau-Weiß
Aufsteiger TuS 1887 Roland Bürrig (15., 13 Punkte) empfängt den Siebten SC Blau-Weiß 06 Köln II (23 Punkte). Die Gäste gehen mit klarer Zielsetzung in die Partie. Trainer Daniel Hubert sagt: „Wir gehen mit dem nötigen Demut und Respekt in das Spiel, dennoch sind wir überzeugt und höchstmotiviert, den Auftakt für uns erfolgreich gestalten zu können. Wir freuen uns nach der langen Vorbereitung, die aus meiner Sicht erfolgreich war, dass die Rückrunde endlich wieder losgeht.“ Bürrig braucht im Tabellenkeller jeden Zähler, Blau-Weiß will den Anschluss an die oberen Plätze wahren.
Kalk gegen Casa: Außenseiter mit Hoffnung
Der Sechste SC Borussia Köln-Kalk 05 (24 Punkte) empfängt den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 (19 Punkte). Die Gäste sehen sich klar in der Außenseiterrolle. Trainer Manuel Sanchez erklärt: „Nach einer mehr als bescheidenen Vorbereitung erwartet uns am Sonntag ein mega schweres Auswärtsspiel. Uns ist allen bewusst, dass wir nicht nur deswegen auch die Außenseiterrolle einnehmen. Da die Spiele gegen Borussia Kalk immer sehr ausgeglichen und spannend waren, so hoffen wir, dass es diesen Sonntag auch so sein wird!“ Kalk verfügt über Offensivqualität, Casa setzt auf die Erfahrung aus engen Duellen.
Weitere Spiele am Wochenende: