Rückrundenstart unter Hochspannung Spitzenkampf, Abstiegssorgen und offene Rechnungen zum 16. Spieltag. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Kreisliga A Köln 4 startet in die Rückrunde. Tabellenführer Weiler steht vor einer kniffligen Aufgabe, Poll und Gremberg liefern sich ein Verfolgerduell – und im Tabellenkeller beginnt der Überlebenskampf.

Olympia fordert den Primus Der Fünftplatzierte ESV Olympia Köln (24 Punkte) trifft auf Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (40 Punkte). Weiler stellt mit 59 Treffern die beste Offensive und reist als Favorit an, doch Olympia gilt als spielstarkes Team mit Heimqualität. Weilers Trainer Sven Karis betont: „Zum Auftakt erwartet uns mit Olympia direkt ein richtig anspruchsvoller Gegner, der jeder Mannschaft in dieser Liga – besonders vor heimischem Publikum – Probleme bereiten kann. Wir haben dieses Duell in den vergangenen Jahren häufig gespielt, es ist mittlerweile zu einem echten Klassiker geworden, in dem stets viel Intensität herrscht. Spielerisch gehört Olympia zu den stärksten Teams der Liga und verfügt zudem über einen guten Trainer an der Seitenlinie. Wir wissen, was auf uns zukommt, sind froh, dass es endlich wieder losgeht, und wollen die drei Punkte nach Weiler holen.“ Ein Auswärtssieg wäre für den Tabellenführer ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

So., 22.02.2026, 14:45 Uhr ESV Olympia Köln Olympia Köln SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven 14:45 PUSH

Bürrig prüft Blau-Weiß

Aufsteiger TuS 1887 Roland Bürrig (15., 13 Punkte) empfängt den Siebten SC Blau-Weiß 06 Köln II (23 Punkte). Die Gäste gehen mit klarer Zielsetzung in die Partie. Trainer Daniel Hubert sagt: „Wir gehen mit dem nötigen Demut und Respekt in das Spiel, dennoch sind wir überzeugt und höchstmotiviert, den Auftakt für uns erfolgreich gestalten zu können. Wir freuen uns nach der langen Vorbereitung, die aus meiner Sicht erfolgreich war, dass die Rückrunde endlich wieder losgeht.“ Bürrig braucht im Tabellenkeller jeden Zähler, Blau-Weiß will den Anschluss an die oberen Plätze wahren.