Rückrundenstart unter erschwerten Bedingungen

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Twistringen startet am Sonnabend um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke in die Rückrunde der Bezirksliga 1 Hannover. Die Vorzeichen sind dabei alles andere als ideal. „Erst mal freuen wir uns, dass wir überhaupt spielen können“, sagt Trainer Timo Rathkamp. „Es ist natürlich ein schwieriges Spiel nach so einer wirklich katastrophalen Vorbereitung.“

Witterungsbedingt war ein geregeltes Training kaum möglich. „Wir waren jetzt zweimal auf dem Platz, also mit heute, heute haben wir Abschlusstraining. Sprich, wir waren jetzt zweimal auf dem Rasenplatz“, erläutert Rathkamp. Immerhin habe man unter der Woche noch ein Testspiel gegen Goldenstedt (3:2) absolvieren können. „Aber es war echt eine schwierige Vorbereitung – wird Steimke ja nicht anders gehen.“

Der Tabellenstand spricht zunächst für Twistringen: Mit 41 Punkten liegt der SC punktgleich mit Spitzenreiter VfR Evesen auf Rang zwei. Steimbke ist mit zwölf Punkten Dreizehnter. Rathkamp warnt jedoch ausdrücklich vor einer trügerischen Ausgangslage. „Eigentlich sehen wir in Steimke immer ganz gut aus. Das ist wirklich eine Mannschaft, die wesentlich besser ist, als ihr Tabellenstand das aussagt.“

Er gehe davon aus, „dass Steimke nachher auf Platz zehn oder so eintrudelt. Die werden noch einige Spiele gewinnen in der Rückrunde.“ Entsprechend erwartet er „ein schwieriges Spiel für uns zum Auftakt gleich“.

Personelle Engpässe beim Tabellenzweiten

Auch personell ist die Lage angespannt. „Justus Schlake ist bei der Bundeswehr unterwegs, Matze Brokering ist verletzt, ein paar angeschlagene Spieler haben wir“, berichtet Rathkamp. Dennoch formuliert er das Ziel klar: „Nichtsdestotrotz fahren wir natürlich dahin, um zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Müssen wir ja auch – ein bisschen Druck haben wir auf der Tabelle.“

Der Druck resultiert aus der engen Konstellation an der Spitze. Evesen und Twistringen liegen mit jeweils 41 Punkten gleichauf, dahinter folgt Neuenkirchen mit deutlichem Abstand. Jeder Punktverlust könnte unmittelbare Auswirkungen auf das Titelrennen haben.

Kein Schönheitspreis, sondern Effizienz

Rathkamp stellt deshalb die Prioritäten eindeutig: „Schönheitspreis muss man da nicht gewinnen oder kann man auch nicht erwarten. In so einem Flow sind wir dann auch nicht.“ Nach der schwierigen Vorbereitung gehe es ausschließlich um das Ergebnis. „Prämisse ist einfach, irgendwie drei Punkte zu holen.“

Zudem blickt der Trainer realistisch auf die kommenden Wochen: „Es werden bestimmt noch einige Spiele ausfallen im März oder April, wenn es noch einmal eine Woche regnet. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier spielen.“

Für den SC Twistringen beginnt die Rückrunde damit unter pragmatischen Vorzeichen. Nach holpriger Vorbereitung zählt zum Auftakt vor allem eines: ein erfolgreicher Start in das enge Titelrennen.