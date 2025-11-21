Rückrundenstart! Union Salzgitter und Goslar im Verfolgerduell

Gleich mehrere direkte Konkurrenten treffen aufeinander, während die Spitzenreiter schwere Auswärtshürden meistern müssen. Auch im Tabellenkeller könnten richtungsweisende Entscheidungen fallen.

Der 14. empfängt den souveränen Spitzenreiter – das klingt nach einer klaren Sache. Das Hinspiel gewann Wolfenbüttel knapp mit 1:0, ein Hinweis darauf, dass Oker unbequem sein kann. Dennoch spricht die aktuelle Formlage deutlich für den Primus (13 Partien ungeschlagen). Oker braucht ein kleines Wunder, um den Favoriten zu ärgern.

Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, der mit einem 3:3 endete – und auch diesmal riecht alles nach Offensivfußball. Üfingen steht nach nur zwölf Saisonspielen auf Platz neun und kann durch die Nachholspiele nochmal klettern. Fortuna hingegen möchte seine stabile Form (fünfter in der Formtabelle) bestätigen und einen direkten Konkurrenten distanzieren.

Beim ersten Aufeinandertreffen musste die TSG eine 1:2-Niederlage hinnehmen – Motivation für Revanche ist also reichlich vorhanden. Bad Harzburg möchte den Druck auf Wolfenbüttel hochhalten. Vienenburg-Wiedelah dagegen steht trotz Aufsteigerstatus blendend da und könnte mit einem Auswärtserfolg oben anklopfen. Ein echtes Topspiel mit richtungsweisendem Charakter.

Im Hinspiel kassierte Ilsetal eine 0:6-Packung – ein schmerzhafter Auftakt, der noch im Gedächtnis sitzt. Gitter reist als Favorit an und will seine starke Offensivbilanz (43 Treffer) weiter ausbauen. Die Hausherren stehen mit nur sieben Punkten fast am Ende der Tabelle und benötigen dringend ein Lebenszeichen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

VfL Salder (11.) – FC Viktoria Thiede (7.) Das Hinspiel gewann Thiede mit 2:0, es war der Anfang eines starken Saisonbeginns für die Gäste. Beide Teams sind jetzt aber eng beieinander, eine Partie aus dem breiten Mittelfeld, die jedem die Tür nach oben öffnen könnte. Ein offenes Duell mit leichten Vorteilen für die Gäste.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr SV Union Salzgitter Union Salzg Goslarer SC 08 Goslar 14:30 PUSH

SV Union Salzgitter (4.) – Goslarer SC 08 (3.) Das erste Aufeinandertreffen endete 2:2, ein echtes Kräftemessen zweier ambitionierter Teams. Nun treffen sie erneut als Tabellennachbarn aufeinander und kämpfen um die Verfolgerrolle hinter den Top 2. Ein Spitzenduell, das eng und intensiv werden dürfte.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr SV Wendessen Wendessen SV Kissenbrück Kissenbrück 15:30 PUSH

SV Wendessen (12.) – SV Kissenbrück (16.) Das Hinspiel dominierte Wendessen mit 7:1, ein klares Signal, wie weit die Teams auseinanderliegen. Für Kissenbrück, Schlusslicht der Liga, zählt jeder Punkt wie ein kleiner Sieg. Wendessen dagegen möchte sich im Tabellenmittelfeld festsetzen und die Hinspieldominanz bestätigen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S MTV Salzdahlum Salzdahlum 14:00 PUSH