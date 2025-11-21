 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Harbke

Rückrundenstart! Union Salzgitter und Goslar im Verfolgerduell

Schnellüberblickj zum 16. Spieltag

Gleich mehrere direkte Konkurrenten treffen aufeinander, während die Spitzenreiter schwere Auswärtshürden meistern müssen. Auch im Tabellenkeller könnten richtungsweisende Entscheidungen fallen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
14:00

TSV Üfingen (9.) – SV Fortuna Lebenstedt (8.)

Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, der mit einem 3:3 endete – und auch diesmal riecht alles nach Offensivfußball. Üfingen steht nach nur zwölf Saisonspielen auf Platz neun und kann durch die Nachholspiele nochmal klettern. Fortuna hingegen möchte seine stabile Form (fünfter in der Formtabelle) bestätigen und einen direkten Konkurrenten distanzieren.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
14:00

VfL/TSKV Oker (14.) – MTV Wolfenbüttel II (1.)

Der 14. empfängt den souveränen Spitzenreiter – das klingt nach einer klaren Sache. Das Hinspiel gewann Wolfenbüttel knapp mit 1:0, ein Hinweis darauf, dass Oker unbequem sein kann. Dennoch spricht die aktuelle Formlage deutlich für den Primus (13 Partien ungeschlagen). Oker braucht ein kleines Wunder, um den Favoriten zu ärgern.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
14:00

FC Ilsetal (15.) – SC Gitter (5.)

Im Hinspiel kassierte Ilsetal eine 0:6-Packung – ein schmerzhafter Auftakt, der noch im Gedächtnis sitzt. Gitter reist als Favorit an und will seine starke Offensivbilanz (43 Treffer) weiter ausbauen. Die Hausherren stehen mit nur sieben Punkten fast am Ende der Tabelle und benötigen dringend ein Lebenszeichen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
14:00live

TSG Bad Harzburg (2.) – FG Vienenburg-Wiedelah (6.)

Beim ersten Aufeinandertreffen musste die TSG eine 1:2-Niederlage hinnehmen – Motivation für Revanche ist also reichlich vorhanden. Bad Harzburg möchte den Druck auf Wolfenbüttel hochhalten. Vienenburg-Wiedelah dagegen steht trotz Aufsteigerstatus blendend da und könnte mit einem Auswärtserfolg oben anklopfen. Ein echtes Topspiel mit richtungsweisendem Charakter.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
14:00

VfL Salder (11.) – FC Viktoria Thiede (7.)

Das Hinspiel gewann Thiede mit 2:0, es war der Anfang eines starken Saisonbeginns für die Gäste. Beide Teams sind jetzt aber eng beieinander, eine Partie aus dem breiten Mittelfeld, die jedem die Tür nach oben öffnen könnte. Ein offenes Duell mit leichten Vorteilen für die Gäste.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
14:30

SV Union Salzgitter (4.) – Goslarer SC 08 (3.)

Das erste Aufeinandertreffen endete 2:2, ein echtes Kräftemessen zweier ambitionierter Teams. Nun treffen sie erneut als Tabellennachbarn aufeinander und kämpfen um die Verfolgerrolle hinter den Top 2. Ein Spitzenduell, das eng und intensiv werden dürfte.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
15:30

SV Wendessen (12.) – SV Kissenbrück (16.)

Das Hinspiel dominierte Wendessen mit 7:1, ein klares Signal, wie weit die Teams auseinanderliegen. Für Kissenbrück, Schlusslicht der Liga, zählt jeder Punkt wie ein kleiner Sieg. Wendessen dagegen möchte sich im Tabellenmittelfeld festsetzen und die Hinspieldominanz bestätigen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
14:00

KSV Vahdet Salzgitter (10.) – MTV Salzdahlum (13.)

Der 4:1-Hinspielsieg war einer der sletenen Höhepunkte für Salzdahlum, doch danach folgten bis zum Sieg gegen Goslar zwölf Spiele ohne Sieg. Vahdet steht stabiler da und könnte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Top 8 herstellen. Für Salzdahlum wäre ein Punktgewinn im Abstiegskampf Gold wert.

