Rückrundenstart: Neunkirchen und Brauweiler kämpfen um die Spitze

Die Rückrunde startet gleich mit einem Kracher für den Liga-Primus aus Neunkirchen. Der Tabellenführer muss auswärts zum FV Bad Honnef reisen und die Spitze im Fernduell gegen Brauweiler verteidigen. Das Hinspiel konnte der FV deutlich mit 4:0 gewinnen und dem FSV somit eine der zwei Saisonpleiten zufügen.

Doch auch Benjamin Krayer, Cheftrainer in Brauweiler, äußerte sich zum anstehenden Aufeinandertreffen. "Wir blicken mit sehr viel Vorfreude auf die Partie, weil wir zum einen froh sind, dass die Vorbereitung vorbei ist, dass es endlich wieder um Punkte geht und zum anderen ist es direkt ein Highlight, wenn wir zum Rückrundenauftakt den Tabellenführer bei uns begrüßen dürfen", erklärte der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden, haben auch den nächsten Entwicklungsschritt gehen können. Ob und wie sich das dann ergebnistechnisch am Sonntag schon auswirkt, bleibt abzuwarten."

In Neunkirchen ist die Vereinsführung und die Mannschaft daher gewarnt. "Das wird direkt ein knackiges Spiel. Bad Honnef hat schon im Hinspiel bewiesen, dass sie über super Qualitäten verfügen und war uns in den direkten Duellen auf dem Feld überlegen", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter des Tabellenführers über das anstehende Spiel. Er fügte noch hinzu: "Diese Duelle müssen wir dieses mal nach Möglichkeit auf unsere Seite ziehen und dann über unsere mannschaftliche Geschlossenheit dem Gegner auf seiner eigenen Anlage Paroli bieten"

In der Partie trifft der Erstplatzierte auf den Fünftplatzierten. Es trifft die beste Offensive der Liga (Neunkirchen, 41 Treffer) auf die viertbeste Defensive der Liga (Bad Honnef, 20 Gegentore). Doch all diese Statistiken spielen in Topspielen meist keine Rolle. Auf die Frage, welche Aspekte das Spiel entscheiden könnten, antwortete Krayer: "Entscheidend könnten aus meiner Sicht die selben Aspekte werden, die auch im Hinspiel der Fall waren. Es ist sehr wichtig den ersten Punch zu setzen. Es ist zwei ähnliche Mannschaften, denen es zu gute kommt, wenn der Gegner aufmachen muss und mehr Risiko gehen muss. Es wird auch wichtig sein, dass man am Sonntag auf den Punkt genau fokussiert ist und die Themen aus der Vorbereitung bestmöglich ins Spiel implementiert bekommt."

Der Ausgang des Spiels ist nicht vorhersehbar. Doch eines ist sicher: Es wird ein spannendes und hochkarätiges Duell beider Mannschaften. Welches Team am Ende den Sieg einfahren kann, bleibt abzuwarten.

Lindenthal gewinnt vorgezogenes Spiel

Das Rückrundenspiel zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem TuS Marialinden ging mit 4:1 klar an die Borussia, die somit den dritten Platz sicherte und Druck auf die oberen zwei Ränge ausübte. Die Gäste gingen zwar durch Julian Schwarz in Führung (34.), allerdings glich Terrence Suso noch in der ersten Hälfte aus (40.). Ein Eigentor der Gäste brachte dann die 2:1-Führung des SC (48.), die Suso mit seinem zweiten Treffer des Tages kurz vor Schluss ausbaute (88.). Den Schlusspunkt setzte Ricky Fritzen mit seinem Tor zum 4:1-Heimerfolg (90+13.). Marialinden verpasste einen Befreiungsschlag, während Lindenthal weiterhin oben dran blieb. Die weiteren Partien des 16. Spieltages:

Um noch eine kleine Chance auf den Aufstieg bewahren zu können, braucht der SSV Homburg-Nümbrecht einen Dreier im kommenden Duell mit dem TuS Mondorf. Doch die Mondorfer reisen mit vier ungeschlagenen Pflichtspielen und einer Menge an Selbstvertrauen nach Homburg. Diese wichtigen Punktgewinne sorgten auch dafür, dass sich der TuS von der roten Zone absetzte. Das Hinspiel endete in einem torreichen 3:3-Remis. Ob es dieses mal genau so spannend und intensiv sein wird, wird sich zeigen.