Rückrundenstart nach Mass

Bei wirklich grausigem Wetter wurde die Rückrunde der 4. Liga am letzten März-Wochenende eröffnet. Regen, Hagel und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt machten den Wiederbeginn der Meisterschaft zu einer zähen Angelegenheit. Im ersten Saisonspiel konnte man die Gäste aus der Stadt mit 6:0 bezwingen. Heuer sollten gegen einen Gegner, der kein Testspiel bestritten hatte, zumindest 3 Punkte her.

Und die Hausherren legten auf der Sportanlage Werd gleich los wie die Feuerwehr. Bereits in der zweiten Minute schoss Gianluca Mergola den FCOG in Führung, knappe 10 Minuten später doppelte er zum 2:0 nach. Noch vor der Pause erzielte Burhan Demiri mit seinem 7. Saisontor das 3:0, und so ging der Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Der FC United Zürich hatte dem Ganzen wenig entgegenzusetzen. So ging die Toreflut auch in der zweiten Halbzeit munter weiter: Marc Betschart bewarb sich mit seinem 4:0 zumindest einmal für das Tor der Saison. Mit einer Finte zog er von der linken Seite in die Mitte und schweisste den Ball ins rechte obere Eck ein – eine Augenweide. Spätestens mit diesem Treffer in der 48. Minute war der Mist geführt. Der FCOG spielte aber weiter nach vorne und erzielte durch Kai Hummer und Giuseppe Curia zwei weitere Tore. Für den Schlusspunkt war der von einer schwerwiegenden Verletzung zurückgekehrte Mirco Marcarini besorgt. Der Mittelfeldmann, der knapp ein Jahr lang kein Pflichtspiel mehr bestreiten konnte, erzielte in der 92. Minute das 7. und letzte Tor. Ein schöner Abschluss eines gelungenen Rückrundenstarts.

Höhenflug hält an

Sieben Tore erzielt, keines kassiert – was will man mehr? Die Mannschaft von Coach Markus Imhof zeigt einen abgeklärten Auftritt und holt sich die nächsten 3 Punkte. Damit steht sie mit 30 Punkten weiterhin punktgleich mit dem NK Croatia ZH auf dem 2. Platz. Weiter geht es am 12. April auswärts gegen den FC Galatasaray Zürich.

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